Ikke trykk på denne!

I romjulen har lesere av BAnett opplevd at store annonser legger seg over nettsiden, annonser hvor man blant annet blir bedt om å svare på spørsmål for å vinne noe.

– Ikke trykk på annonsene! sier daglig leder og administrerende direktør i Brønnøysunds Avis Matti Riesto.

Ifølge Riesto har disse irriterende annonsene sneket seg med en viss type «uskyldige» annonser fra nasjonale annonsører på BAnett.

– Brønnøysunds Avis beklager at våre lesere har blitt utsatt for disse annonsene. Vi har fjernet alle annonser av den typen som forårsaket problemet inntil feilen er funnet. Dersom de mot formodning skulle dukke opp, klikk ikke på annonsen. Lukk hele nettleseren og gå inn på ny!