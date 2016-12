Veterinær advarer mot å gi hunden julemat

– Oppkast og diaré er veldig vanlig hos hunder i disse dager. Hunder får servert mat de vanligvis ikke pleier, og gjerne i store mengder. Dette kan sette magen ut av balanse. Sjokolade og druer må man passe ekstra godt på, dette kan være giftig for hunder. Beinrester kan splintre eller sette seg fast i tarmen og gi alvorlige skader, sier Dyrevernalliansens veterinær Julie Grell i en pressemelding.

Pass på julepynten

Hun advarer også mot nøtter, fett og sukker. For kjæledyrene kan disse matvarene gi dårlig mage og magesmerter. Bukspyttkjertelbetennelse kan komme etter inntak av mye fettholdig mat. Sykdommen er alvorlig og svært smertefull.

Dyrevernalliansen oppfordrer derfor til å være spesielt oppmerksom hvis du ser en generell endring i allmenntilstanden til dyret.

– Hyppig oppkast, unormal kroppsholdning, slapphet og manglende matlyst er symptomer du bør ta på alvor, spesielt hvis du mistenker at dyret har fått i seg noe det ikke burde, sier Grell.

For både hunder og katter kan julepynten være fristende å leke med eller spise på. Julekuler, aluminiumsfolie, tråder/bånd, nisser, garn og annet materiale er noe man bør være forsiktig med. Dyrene kan henge seg fast eller skjære seg på dem og de kan bli uhyggelige fremmedlegemer hvis de svelges. Skarpe gjenstander og lange tråder er særlig farlige å svelge.

– Fremmedlegemer i mage og tarm ser vi dessverre en del av. Det medfører vanligvis operasjon, og kan i ytterste konsekvens være dødelig hvis det ikke behandles, forteller Grell.

For de som vil gjøre litt ekstra stas på kjæledyret til jul, anbefaler Dyrevernalliansen å sette av litt ekstra tid. En ekstra kosestund og kvalitetstid sammen gjør godt for både dyr og eier i en ellers travel høytid.

Mørk sjokolade

Forsikringsselskapet If bekrefter at det ved hver jule- og nyttårsfeiring er mange skadesaker på hundeforsikring som handler om høytidens farer. Mangt et juleselskap blir avbrutt for å dra til veterinæren i hui og hast, skriver selskapet. De advarer også mot sjokolade, spesielt av den mørke sorten. Kakaobønner inneholder teobromin, som er giftig for hunder.

If siterer legemiddeloppslagsverket Felleskatalogen på at 19 druer har vært nok til å gi nyresvikt hos en hund på 8 kilo. Rosiner og løk er heller ikke bra for katter og hunder.

Ifølge forsikringsselskapet Tryg er kull i flytende form eller pulverform det beste botemiddelet dersom de firbente har fått i seg noe de ikke tåler.

- Slikt kull har vist seg å være effektivt mot ulike forgiftninger, og du får kjøpt det på apoteket. Det som er bra er at det suger opp giftstoffene, og gjør at de binder seg i magen, sier pressekontakt Arvid Steen.