Lavere arbeidsledighet

Det viser ferske tall fra NAV Nordland. I desember 2016 er det 2 874 helt ledige i Nordland, dette er 434 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent, en reduksjon på 13 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Betydelig lavere

- Ledigheten i Nordland er i desember 2016 betydelig lavere enn i fjor på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned (-191), og blant menn er det også en nedgang i ledighet (-243). Vi ser økt sysselsetting i bygg og anlegg, butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og reiseliv/transport. Noe av økningen i sysselsetting skyldes at handelsnæringene har oppbemannet i påvente av julehandelen, og at reiseliv/transport har oppdrag i forbindelse med at turismen i Nord-Norge nå i større grad er en helårsaktivitet, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

Det er 171 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 2.290 personer fra desember i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 78.556 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Flest blant de unge

Lavest ledighet i fylket har Tjeldsund, med 0,5 prosent arbeidsledighet, mens Grane og Beiarn har 1,0 prosent ledighet. Høyest ledighet finner vi i Værøy med 6,7 prosent ledighet; Flakstad har 5,0 prosent og Moskenes har 4,7 prosent helt ledige.

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 3,8 prosent og 20-24 år med ledighet på 3,4 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,3 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,2 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.