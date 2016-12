Ekspertråd: - Legg konflikter på is i høytiden

Hvert år opplever 20.000 barn i Norge at foreldrene går fra hverandre. Dette kan gi en utfordrende situasjon både for barn og voksne. Familievernkontoret i Mosjøen råder de voksne til å ha spesiell omtanke for barna.

- De kan ofte havne i skvis, når de voksne skal gjøre opp sine uenigheter, sier leder Lise Hanssen Olderbakk hos Familievernkontoret.

Kontoret tilbyr en rekke tjenester gratis for familier som trenger forskjellige former for samtaler, mekling eller terapi. I løpet av nyåret vil tilbudet i Brønnøysund, som til nå har vært bare to dager i måneden, utvides kraftig.

- Vi ser at behovet er der, og vi har altfor dårlig tilbud slik det er nå, sier Olderskog.

Hun håper at økt tilbud kan gi muligheter for å gjøre mer forebyggende arbeid.

- Vi vil aller helst nå ut til folk før de trenger mekling eller terapi, sier hun.

