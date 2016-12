Politiet: - Savnet kvinne er funnet omkommet

Klokken 14.06 rykket brannvesenet i Brønnøysund ut. 110-sentralen i Bodø opplyser at politiet har bedt om assistanse.

- Dette i forbindelse med en bil som er funnet i sjøen i Brønnøysund. Vi har sendt brannvesenet ut for å se hva vi kan bistå med, opplyser vakthavende hos 110-sentralen til BAnett.

Klokken 14.30 bekreftet politi på stedet at det er bilen til den savnede Erna Johnsen (77) som er funnet.

Bilen ligger under vann, og det jobbes nå på stedet med å få den hevet. Brannvesen, Røde Kors, ambulanse, bilberger og politi er på stedet. Det vil bli sendt ned dykkere for å lage fester på bilen, som så skal dras opp av bilberger.

Innsatsleder Thomas Einvik fra politiet opplyser at det ble observert oljesøl i vannoverflaten i området. En overflygning med helikopter bekreftet like etterpå at oljen kom fra en bil som lå under vann.

- Røde Kors dro deretter ut med båt og fikk bekreftet med undervannskikkert at det var savnedes bil som var funnet, sier Einvik.

Bilen lå på flere meters dyp fire-fem meter fra land. Det ble også oppdaget at det befant seg en omkommet person i bilen. Bilen ble tatt på land av bergingsbil og innsatspersonell like etter klokken 16.

Like før klokken 18 bekrefter politiet at det var savnede Erna Johnsen som ble funnet omkommet.

Politiet mistenker ingenting straffbart i saken.

Bilen funnet i sjøen Bilen til savnet person funnet under vann.