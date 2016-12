Lynet slo ut lysene rundt Svarthopen

- Det er antakelig lynet som har vært på ferde her også. Jeg har sjekket sikringene, men de er ok. Vi må ha inn elektriker for å finne feilen, sier Johnny Danielsen i teknisk etat.

Lysene på Hestvad-stien nedenfor sykehjemmet fungerer som de skal.

- Den sløyfa er tilkoblet en annen sone. Lysene rundt Svarthopen er koblet til den gamle brannstasjonen, forteller Danielsen.

Brønnøy kommune har hatt mange lynrelaterte problemer å stri med i dag.

- Vi har elektrikere inne for å utbedre feil blant annet i flere overvåkingssystemer. Det er fullt opp å gjøre, så turløypa blir ikke prioritert i første omgang, sier Johnny Danielsen.