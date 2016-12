Nå øker Helgeland Kraft nettleien igjen

Helgeland Kraft melder i en pressemelding torsdag formiddag at nettleien økes. Det samme gjorde de på samme tid i fjor.

– Nettleien skal opp cirka 4,7 prosent. Mye skyldes en økning på Statnetts «sentralnett» hvor vi får en prisøkning på 20 prosent, forteller nettsjef, Frode Valla i pressemeldingen.

425 ekstra kroner

Helgeland Kraft skriver at en kunde med et forbruk på 20.000 kWh får økt nettleien til Helgeland Kraft med 425 kroner i 2017. Av de 425 kronene er 213 kroner økte statlige avgifter og økning av leie på Statnetts sentralnett.

I fjor svarte økningen til 980 kroner for en slik kunde.

– Det kan være greit å merke seg at forbruksavgiften har økt med nesten 40 % siden regjeringen Solberg overtok. Over 30 prosent av nettleien er statlige avgifter, sier Valla.

Investeringer

Ifølge pressemeldingen investerte kraftselskapet mye i oppgradering av nettet i 2016, i tillegg til å bygge nytt nett i tilknytning til bygging og drift av nye kraftstasjoner.

– Vi merker allerede mye mindre strømutfall ved storm og uvær på grunn av skogryddingen og oppgraderingen vi har gjort så langt. Helgeland er et utfordrende område å drive strømnett i. Oppgraderingen av nettet er helt nødvendig for at Helgeland skal ha en god og stabil strømforsyning. Vi skal også ivareta utfordringene med ekstremvær i fremtiden, sier Valla i pressemeldingen.

Ifølge ham er neste, store investering å få på plass de nye automatiske strømmålerne, samt en felles innsamling av strømmålerverdier for nettselskapene, i en felles Elhub (datahub). Innen 1. januar 2019 skal alle kundene ha installert automatiske målere.

I 2016 investerte Helgeland Kraft 190 millioner kroner i nettet for å redusere risikoen for strømbrudd ved høststorm og uvær. I årene som kommer skal de nye AMS-målerne på plass i alle hjem. Dette i kombinasjon med en del lovpålagte investeringer fører til at nettleien får en mindre økning fra og med nyttår.