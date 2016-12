Håper dette blir siste «trasige parkeringsjul»

Det er like før jul. I Brønnøysund er det trangt om parkeringsplassene, mens brønnøyværinger og utenbygds folk er innom sentrum, noen for en matbit, andre for å handle juleribba, atter andre for å sikre seg de siste julegavene.

– Her, for eksempel.

Steve Saltermark, kommunestyrerepresentant for SV i Brønnøy, peker på et skilt.

– Ser man at dette er handikapp-plass? Nei, det gjør man ikke.

Det har han rett i. Nedenfor Havnesenteret, rett over gata fra Seahouse, er det et skilt med en rullestol. Under det er det skrevet «2 plasser». Men det er bare fra den ene siden. Om man kommer nordfra, så ser man ikke skiltingen.

Mener det er for dårlig merket

Men det er ikke det eneste problemet på akkurat dette stedet.

– På skiltet står det to plasser, men det er ikke merket hvor disse to plassene er, sier Saltermark.

Han går videre, og stopper utenfor utestedet Kred. Der er skiltingen bedre, og kan ses fra begge sider. Men også her mangler det oppmerking på bakken. Det er handikapp-parkering der, men hvor er den?

– Men om det var ordentlig merket ville folk fortsatt parkert der. Det er et problem med parkeringskulturen i Brønnøysund, slår Saltermark fast.

Hans påstand er at folk i Brønnøysund parkerer på handikapp-parkering uten å ha handicap-bevis.

– Når du gang på gang prøver å finne parkering som handikappet, og ikke finner, da gir du opp til slutt. Disse plassene er for de som trenger dem, vi andre skal ikke ta dem, sier han.

Tar det opp politisk

Dette gjelder særlig ved årets større begivenheter, som jul og festivaler, men det er noe man må ta tak i hele året, mener han. I dag har ikke Brønnøy parkeringsvakter.

Han mener problemet er i tre deler (se faktaboks), og nå vil han ta tak i det.

Tar du hensyn når du parkerer? Ja, alltid. Nei, jeg bryr meg ikke Det hender jeg glemmer meg Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Tar du hensyn når du parkerer? Ja, alltid. 88%

Nei, jeg bryr meg ikke 6%

Det hender jeg glemmer meg 7% Du har allerede stemt 253 stemmer

– Jeg sitter både i kommunestyret, er leder for råd for likestilling, eldrerådet og i driftsstyre I. Dette er et problem jeg kommer til å bringe for driftsstyre I og II gjennom råd for likestilling og eldrerådet, forteller han. Driftsstyre I har ansvaret for den aktuelle brukergruppen, mens driftsstyre II har ansvar for skilt og merking. Saltermark har også vært i kontakt med lensmannskontoret, og skal diskutere hvordan man kan ta tak i problemstillingen på nyåret.

– Vi må også ha vegvesenet inn i bildet, samt kommune og grunneiere, og da kan vi finne løsninger som gjør noe med parkeringskulturen i byen, slik at den blir bra.

– Siste trasige parkeringsjul

Han har møtt stor velvilje fra både politisk og administrativ ledelse i kommunen, det samme gjelder politiet. Om alt går på skinner er håpet å ha funnet løsninger innen et par måneder.

– Jeg håper at dette blir siste trasige parkeringsjul, avslutter Saltermark.