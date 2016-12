Erna Johnsen savnet siden onsdag kveld

Siste: I samråd med familien har politiet torsdag morgen offentliggjort navnet på savnede, som er Erna Johnsen (77). Hun ble sist sett klokken 18 onsdag.

Søker mellom Horn og Torghatten

– Det ble søkt utover natten, og søkene ble igangsatt igjen torsdag morgen. Politi og Røde Kors hjelpekorps deltar, i tillegg får vi hjelp av ambulansehelikopteret, opplyser politiets innsatsleder Thomas Einvik.

De får også bistand fra havnevesenet.

– Det søkes i nærområdet, det vil si mellom Horn og Torghatten. Vi ber publikum være våkne og melde fra om de ser henne eller bilen, understreker Einvik.

Det var onsdag kveld at politiet igangsatte leteaksjonen etter Johnsen, som bor i Brønnøysund. I forbindelse med letingen etterlyses en rød Mitsubishi med registreringsnummer XR51147.

– Hvis noen ser den, så må de si fra til oss prompte, sier operasjonsleder Fredd Leirvik ved politiet i Helgeland.

Søker med bil

Luftambulansen tas ut av søket torsdag ettermiddag, fordi det er for mørkt for å søke med det.

– Søket går som det har gjort, men det er klart at mørket vanskeliggjør søket. Helikoptersøket blir avsluttet på grunn av mørket. De har søkt over aktuell teig, og er tatt ut av søket. Nå søker vi med folk i bil som kjører aktuelle veier i nærområdet i sentrum for å få søkt av alt av stikkveier ut av byen, sier Einvik.