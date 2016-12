Brann i Hysvær, Vega brannvesen har rykket ut

Politiet melder klokken 10.42 torsdag at det brenner i Hysvær i Vega. Det dreier seg om brann i en bygning på øya, men det er ikke meldt om personskade. Brannvesen fra Vega er på tur til øya.

Brant ned til grunnen

Like før klokken 11 tvitrer politiet at det er bekreftet brann i bygning på stedet.

– Vi vet foreløpig ikke mer enn at det fra publikum er bekreftet at det brenner. Hva som brenner og hvordan er uklart nå. Vi har noen antakelser, men uten at vi vil gå ut med hva. Det vi mener å vite er at det skal være en bygning det brenner i, sier brannsjef Geir Johan Hanssen hos Brønnøy brann- og redningstjeneste da.

Etter det brannvesenet erfarte da var det ikke folk på øya.

– Vi er på vei utover, og passerer Gardsøya snart. Vi går fra Rørøy med ambulansebåten. Første melding til oss kom klokken 10.21, og mannskapet vårt var ferdig opplastet og forlot Rørøy klokken 11.02, sa Hanssen.

Klokken 12.05 melder politiet på Helgeland at en eldre fritidsbygning har brent ned til grunnen.

Lynnedslag?

Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet opplyser at det var mye lyn og torden i området i morgentimene, og at lynnedslag kan være en mulig brannårsak.

– Vi har ingen indikasjon på hva som er årsaken, men vi er tilbøyelige til å være enige med politiet om lynnedslag som en mulig årsak, sier brannsjefen.

Store verdier tapt

– Mannskapene var der cirka klokken 12.00. Det er en eldre bolig som i dag som brukes som fritidsbolig som har brent ned, det er snakk om et ganske stort hus, som hadde brent helt ned til bunnen da mannskapene kom frem, sier brannsjef Hanssen.

Det som står igjen nå er en grunnmur med brannruiner.

– Det er store verdier som har gått tapt, sier Hanssen.

Takker ambulansebåten

Mannskapene fra brannvesenet kom seg altså ut til brannstedet ved hjelp av ambulansebåten «Eyr Bremstein».

– I dette tilfellet fikk vi god hjelp fra Eyr Bremstein, de tok oppdraget med en gang, så fortere kunne vi ikke gjort det. I forhold til apparatet som ble satt i drift for å få mannskapet ut dit, gikk det greit nok. Det er beklagelig at huset har brent ned. Vi ser at vi har behov for et fartøy som er bedre tilgjengelig for brannvesenet på Vega, og det er et prosjekt vi jobber med å få plass på sikt.