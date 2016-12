– Alle har et ansvar for å holde temperaturen nede

Skolevedtaket i Sømna kommunestyre tirsdag slo fast at to skoleløsninger skal utredes:

* 1.-4-klassetrinn Berg og 5.-10-klassetrinn Vik.

* 1. -10. skole i Vik

Ap gikk for utredning

Siden har debatten gått i Sømna. Til dels med høy temperatur. Sp-gruppeleder Leif Edvardsen sier i torsdags-BA at han er skuffet over at Ap valgte å gå med Tverrpolitisk listes forslag om utredning av Vik-alternativet, selv om de ikke stemte for det i formannskapet.

- Når Arbeiderpartiet sier deres egentlige mening er å støtte Sp, men så går for Strømbergs alternativ 1, da blir jeg forundret. Og når jeg vet hva Arbeiderpartiets program sier om saken, så forundrer det meg at de lar seg presse så hardt av Tverrpolitisk liste, sier Edvardsen, som også er skuffet over at enkelte Sp-representanter stemte for utredningen.

- Samme standpunkt

Torsdag skriver ordfører Andrine Solli Oppegaard på sin facebookside at det er kommet en del reaksjoner på vedtaket. Hun minner om at alle skal få uttale seg i en høringsperiode på minst åtte uker og understreker at strukturendring må til for at Sømna skal kunne møte sine utfordringer i nær framtid.

- Jeg har ikke endret standpunkt på hva jeg anser er den beste løsningen for Sømna, felles småskole på Berg og felles mellomtrinn og ungdomsskole i Vik, men jeg respekterer demokratiet og ønsket om at begge alternativene skal utredes og gjennomgå en høringsrunde, presiserer Oppegaard.

Hun skriver at det er viktig å være raus og prøve å forstå flere sider av en sak.

- Skal vi komme videre må vi være åpen for å tenke bredt, ellers ender vi opp med en fastlåst konflikt. Alle har vi et ansvar for å holde temperaturen nede. I logoen til Sømna kommune står det et sitat; "Der vennligheten selv tok imot oss" fra en som besøkte oss for to århundrer siden. Jeg oppfordrer til at vi lar dette også gjelde mot hverandre, skriver ordføreren før hun ønsker god julehelg.