Håper dette håndtrykket skal spare et par millioner

Tirsdag signerte eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre fra Brønnøy kommune og Lars-Andreas Østvik, leder for bedriftssalg i Helgeland Kraft, en ny strømkontrakt.

– Utlysningen var for tre år med opsjon på to år, og vi signerer i dag for fem år fremover. Avtalen løper fra 2017, sier Sæthre.

Avtalen har en totalverdi på mellom ti og femten millioner kroner, i underkant av tre millioner i året.

Man har oppnådd en fastpris, som ifølge de to skal spare millioner for kommunen i løpet av femårsperioden.

Millionbesparelse?

I 2016 anslår man at kommunen har en kostnad på 3,15 millioner kroner for strøm.

Ifølge de offisielle tallene kan Brønnøy kommunes strømkostnader kuttes med 2,2 millioner kroner over de neste fem årene (se faktaboks), sett mot et 2016-nivå.

Antydningsvis er prisen per kWh godt under 30 øre, og snittet over fem år kan bli omkring 26 øre. 3 øre av den prisen går til elsertifikat, som blir en større del av summen hvert år.

Har allerede spart millioner

Brønnøy kommune har ifølge Sæthre og innkjøpssjef Jørn Johansen allerede spart store summer ved å redusere eget strømforbruk.

– For eksempel har vi halvvert forbruket på Salhus skole, med jordbrenneanlegg, som også skal drive den nye hallen. Det er først de siste årene vi har begynt med de store investeringene. Siden 2011 har vi hvert år spart to millioner kWh. Om vi regner en total strømkostnad på 80 kWh betyr det 1,7 millioner kroner i året, understreker Sæthre.

Det er ifølge ham viktig at man gjør permanente grep.

– Dette med å spare strøm er en egen profesjon i kommunen i dag. Men det er en risiko, om vi reduserer strømforbruket får vi redusert budsjettene, og da kan ikke kostnaden gå opp neste år, så vi må holde på besparelsene, sier han.

– Brønnøy kommune har vært særdeles flinke til å spare strøm, skryter Østvik fra Helgeland Kraft.

– Det er en ting at en stor kommune som Oslo kan ha 30-40 mennesker som jobber med energiledelse. Det har ikke vi, for å si det slik. Det er gøy at vi likevel kan være gode på det, sier Sæthre.

Eier og kunde

Det skal heller ikke stikkes under en stol at Brønnøy kommune er en av flere eiere i Helgeland Kraft. For kraftselskapet er det selvfølgelig litt greit for signaleffektens del å ha eierne som kunder.

– Det er utfordrende for oss å sitte på fastpris, men vi har et ønske om å ha alle kommunene på Helgeland i vår portefølje. At eierne er kunder har med signaleffekten å gjøre. Vi strekker oss langt, men ikke uredelig, sier Lars-Andreas Østvik.

Fastpris viktig

For kommunens del var det viktig å få til en fastprisavtale.

– Nå kan vi faktisk budsjettere fem år fremover i tid, sier Sæthre.

Innkjøpssjef Johansen legger til:

– Innkjøpsfaglig er det ikke noe hokus pokus, det er vedståelsesfristen som var spesiell.

Vedståelsesfristen er hvor lenge tilbyderen må «stå ved» pristilbudet mens kommunen vurderer tilbudene. Kommunens krav var 20 dager. Én enkelt tilbyder prøvde å legge inn anbud med én time, og ble følgelig ikke vurdert.

– Vi er vant til at det er snakk om timer med større kunder, men vi har regnet mye på dette, og har kjøpt opsjoner på strøm.