Countryfest på Kred

Kultur

Fredag, eller 5. juledag om du vil, spiller Trond Horn og Anita Bøygard med Stålfolket på Kred.

Vante folk

Det er duket for en mangfoldig countrykveld. Paret skal igjen gjøre Johnny Cash/June Carter Cash-låter på norsk, slik de for første gang gjorde under årets Rootsfestival. I tillegg skal det framføres K.M. Myrland-materiale. I bandet er også selveste Gunnar Pedersen, som også skal spille noe favorittlåter.

Foruten nevnte Pedersen består Stålfolket av Arne Flatmo og Freddy Aspmark, som også skal synge. Fredag har de også med seg gitarist Sindre Kvam og trommis Steinar Krokstad, kjent fra Sambandet.

Nye kombinasjoner

Romjula er definitivt konserttid på Kred. 2. juledag spilte 4 Herrer, og i kveld står Justin Tyme med Stig Kvam Jørgensen på scenen. Det vil si at trioen Geir Bakke, Sveinung Bratland og Christian A Fjeseth er utvidet til en kvartett som omfatter begge medlemmene i Brønnøys favorittpubduo C.S.I.

Torsdag kveld spiller to band med delvis samme besetning på Kred. Først blir det akustisk pop og rock ved Stearinlystrioen, som består av Steffen Franco Hollup, Vegard Benjaminsen og Thomas Iversen. Trioen tolker artister som Kygo, Bruno Mars, Michael Jackson med flere.

Senere på kvelden står Benjaminsen og Iversen på scenen sammen med Andre Rottem og Are Bendiksen. Sammen er de Fata Morgana, brønnøybandet som har gitt ut tre singler og to musikkvidoer siden første livstegn april 2016.