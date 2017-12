Fullt hus for «Star Wars: The Last Jedi»

Kultur

Den åttende (niende om vi regner med «Rogue One») filmen i verdens største film-franchise går helt som forventet for fult hus under premieren på Brønnøy kino onsdag kveld.

Første forestilling som går på onsdag ble tidlig utsolgt, og onsdag i 19-tiden var det bare fem seter igjen for den andre visningen, torsdag kveld, og ni ledige seter for visningen fredag.

Opprinnelig var det en viss frykt hos kinoansvarlig John Andreas Lorentzen for at kommunestyrets budsjettbehandling skulle komme i veien for premieren på «Star Wars: The Last Jedi», men slik gikk det heldigvis ikke.

Filmen har fått en varm mottakelse hos anmelderne, og er (inkludert tidligere nevnte «Rogue One») den tredje Star Wars-filmen fra Disney etter at de kjøpte opp franchiset.

Blant de som var tidlig ute ved kinoen onsdag kveld var Marilyn og Toril Andersen.

Marilyn så den første filmen da den kom ut i Norge i 1977.

– Det var en opplevelse. Hele filmen imponerte, Han Solo, Luke og Leia.

Toril fikk inn Star Wars «med morsmelken».

– Jeg gikk gravid med henne da jeg så den første filmen, ler Marilyn.

Toril liker de gamle filmene best.

– De første var mer troverdige. Mindre datagrafikk, mener hun.

BAnett anmelder filmen i natt.