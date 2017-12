Hooters og Skambankt til Rootsen

Kultur

To nye band er klare for Rootsfestivalens hovedscene neste år: The Hooters og Skambankt.

Originalmedlemmer

The Hooters ble grunnlagt i 1980 og herjet radioen og salgslistene på 1980-tallet med hits som "And We Danced", "Satellite" og "All You Zombies". Philadelphia-bandet spilte både på Live Aid-konserten i hjembyen i 1985 og på Rogers Waters' The Wall-konsert i Berlin i 1990.

Rootsfestivalen har hatt The Hooters på ønskelista i flere år, og i 2018 klaffer det.

- De ga ut en bra liveskive i år og har mange låter som har tålt tidens tann, mener bookingsjef Stein Brekk, som oppgir at bandet består av fem av originalmedlemmene fra glansdagene. De gjør bare to konserter i Norge: Wrightegaarden i Telemark og Rootsfestivalen.

Bandet ble stiftet av Rob Hyman og Eric Bazilian. Førstnevnte er også kjent for å ha skrevet Cindy Lauper-klassikeren "Time After Time" sammen med henne.

Skambankt

Det andre bandet som nå er klart er Skambankt. De hardtrockende jærbuene spilte på Rootsen så sent som i 2015.

- Det var så bra at det ikke gikk an å si nei da de ville komme tilbake. Mye vann har rent i sjøen siden dengang, sier festivalsjef Torstein Moe.

- De har nye plate på gang. Det vi har hørt fra den virker lovende, sier Brekk.

Rootsfestivalen har fordelingen på dager delvis klar: Åge Aleksandersen & Sambandet spiller lørdag, The Hooters fredag og Gåte torsdag. Ida Maria og Skambankt spiller torsdag eller fredag.

Over halvsolgt

Allerede 10. november meldte Rootsfestivalen at de har solgt 2018-billetter for over to millioner kroner.

- Dere er halvsolgt allerede?

- Det stemmer nok. Vi skal selge 2.950 billetter til hver kveld, til sammen 8.850. Til nå har vi solgt mellom 5.000 og 6.000 billetter et sted. Det er vi særdeles fornøyd med sju måneder før festivalen, sier Torstein Moe.

Mange vil spille

Arrangørene forteller om stor pågang fra artister som vil spille. Bare Åge & Sambandet er sluppet, men alle lørdagsartistene er klare.På teltscenen holder de igjen to - tre spillejobber, ellers er alt fordelt.

- Det blir "best games ever". Det er fint å være arrangør når artistene må ut og spille igjen. Men vi merker den lave kronekursen når utenlandske band skal betales, påpeker Torstein Moe.