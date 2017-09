Hyller Ian Anderson

Fredag 27. oktober kommer nemlig Morten Mortensen Band med sin prosjektkonsert "Tribute to: Herbie Mann, Björn J:Son Lindh & Jethro Tull (Ian Anderson)", som hyller tre av de mest betydningsfulle fløytistene innen rock, jazzz og fusion:

* Herbie Mann

Newyorkeren Mann var en av de første jazzmusikerne som spesialiserte seg på fløyte. Bandet vil framføre materiale fra hans 1962-utgivelse "Right Now"

* Björn J:Son Lindh

Svenske Björn J:Son Lindh (1944-2013) spilte med en rekke kjente musikere og ga ut rundt 30 album under eget navn. Det brede publikum vil kjennne ham fra fløytesoloen på "One Night in Bangkok" fra "Chess" og filmmusikken til "Jegerne".

* Ian Anderson fra Jethro Tull

Anderson spilte som kjent på Rootsfestivalen i 2015. Morten Mortensen Band vil framføre musikk fra Jethro Tull-albumene "Stand Up", "Aqualung", "Living in the Past", "Benefit", "Thick as a Brick" og "Minstrel in the Gallery".

Bandet består av Morten Mortensen (fløyter/gitar/-sang), Sigurd Tverrå (gitarer), Odd Arne Eiterjord (bass), Hans Christian Digermul (piano/keys) og Tage Vedal (trommer).

Lørdag 4. november spiller The Drunken Sailors på Kred. Mosjøen-bandet har spilt på de to siste Rootsfestivalene. Lørdagen etter kommer Blaze of Glory fra Sandnessjøen, som spiller låter av Bon Jovi. Lørdag 2. desember spiller coverbandet Wheels fra Steinkjer.