Feiret 20 år med danseglede

Stiftelsen Kom og Dans er landsdekkende og ble etablert i Brønnøysund i 1997, og dermed var det duket for feiring med en rekke arrangementer både i Samfunnshuset og Forsamlingslokalet i Brønnøysund. Både fredag, lørdag og søndag stod dansen i fokus.

Dans for de minste

Lørdag var rundt 50-60 barn og voksne samlet da mange av de minste fikk sitt første møte med dans gjennom barnelek til musikk ledet av fylkesleder Jan Arne Jakobsen. Gratis dansekurs for ungdom ble også arrangert, før turen gikk videre til Havnesenteret der en danseoppvisning med omlag 20-30 dansere sto på menyen. For mer drevne dansere stod blant annet rock`n roll og rocka jump på programmet med deltakere fra Hamar i sør til Finnmark i nord.

Kom og Dans Brønnøysund har siden oppstarten vært drevet av mange dyktige dansere med stort pågangsmot, og hver torsdag møtes de lokale danserne på dansegulvet i Forsamlingslokalet i Sørbyen.

- Dans er sosialt og vi legger alltid opp til at det skal være noe for enhver smak. Vi ønsker å spre danseglede blant både nybegynner og mer drevne dansere, og det er alltid plass til flere danseglade mennesker hos oss, sier Monica Ebbesen i Kom og Dans Brønnøysund i foreningens pressemelding om arrangementet.

Samles hver torsdag

I helgens arrangement ble det lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å få markeringen vel i havn, og arrangørene høstet mye skryt fra sine tilreisende gjester.

- Vi er strålende fornøyd med helgens arrangement og går en spennende høst i møte. Nå gleder vi oss til fortsettelsen og nye år på dansegulvet, sier Ebbesen.

Hun forteller videre at det senere i høst er duket for faglig påfyll når jubilanten kjører på med kurs for nybegynnere og videregående-kurs i svingdans.

West Coast Swing er den nye farsotten i dansemiljøene i Norge, og i november får danseglade sørhelgelendinger mulighet til å stifte nærmere bekjentskap og lære Californias «nasjonaldans» til fengende R&B-musikk.

- Alle er hjertelig velkommen til å danse sammen med oss hver torsdag, sier Ebbesen.