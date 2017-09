Æ spiller på Vega og i Brønnøysund i helgen

Vega Media opplyser i en pressemelding at høstsesongen for konserter på Vega starter førstkommende fredag. Da kommer Erling Ramskjell, kjent under artistnavnet Æ, til Vega for å spille på Folkets hus.

- Han solodebuterte med plata «Voksensløvsinn» i 2008, og har spilt seg rundt på store og små scener og festivaler i Norge og Sverige samt et par andre land. Dette er mørk, dynamisk og tekststerk nu-visesang, sier Nils Hilmar Gullsvåg fra Vega Media.

Æ, som også spiller i bandet Likholmen, slapp høsten 2016 sitt seneste album «Endetidsbilda» til blant annet terningkast 5 i Dagsavisen, AN og Stavanger Aftenblad, og tung skryt hos blant annet Gatemagasinet Virkelig og Musikk fra Norge. Førstesingelen derfra «Kanskje…» var listet et par måneder på P1 og Ordentlig radio, og spilles framdeles av og til.

Æ har sluppet en rekke album til gode kritikker på både norsk, svensk og engelsk. Musikkvideoen til låten «Låt Alla Gamla Drömmar Dö», regissert av Thor Brenne i 2015, vant prisen for «Beste regi» under Nordic Music Video Awards.

Samme artist spiller også på Lokalmatbutikken i Brønnøysund lørdag.