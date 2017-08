Rune Spaans vant ikke Amanda

Lørdag kveld er det utdeling av Amanda-prisene i Haugesund, som sendes på TV 2.

Blant de nominerte var Rune Spaans i kategorien kortfilm med «The Absence of Eddy Table».

Under fjorårets Amandapris-utdeling vant Rune Spaans Amandapris sammen med regissør Rasmus Sivertsen for «Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin». De to vant også for «Pelle politibil på sporet» i 2013.

Det gikk ikke veien for Spaans i år, og kortfilmen «Min søster» av Liv Joelle Barbosa Blad stakk av med den gjeve prisen.

Til BA har Spaans tidligere fortalt at «The Absence of Eddy Table» var hans forsøk på å lage en kompromissløs animert kortfilm.

Filmen har forøvrig høstet flere priser: