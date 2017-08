60-åring kommer med rockehistorie

Lørdag spiller Wild Willy's Gang på Kred i Brønnøysund. Wild Willy selv er trommeslager Willy Bendiksen, opprinnelig fra Gisbostad i Troms, som startet bandet i 1993.

Fylte 60

I 2005 ga de ut plata "Camouflage", og gjennom årene har de hatt med vokalister som Eirikur Hauksson og Jørn Lande. Wild Willy selv har gjennom årene spilt trommer med tungrockere som Jorn, John Norum, Ronni Le Tekrø og Marius Müller.

I mai fylte Wild Willy 60 år, og i den anledning har han samlet sammen et lag med musikere under tittelen "40 years of rock'n' roll history".

Rockehistorie

Det er også mye rockehistorie i bandet som kommerlørdag. Wild Willy har med seg åtte erfarne hardrockmusikere, hvorav flere som var med på å innføre tung rock i Norge.

Med er blant annet Hermod Falch fra Flax, av mange regnet som Norges første heavy metal-band. Wild Willy har også med Gudny Aspaas fra Ruphus, det norske progrock/jazz-bandet fra 70-tallet som også var store i Vest-Tyskland. Geir Jahren og Halvdan Nedrejord har spilt i Høst, som også var et av de første norske progrock/hardrock-bandene på 70-tallet.