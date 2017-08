Mange lokale så Robbie Williams

Tirsdag var det storkonsert i Granåsen i Trondheim. Robbie Williams, den evige entertainer, samlet nærmere 35.000 publikummere fra hele landet. Blant dem var det masse Sørhelgelendinger.

– Dritbra!

En av dem var Håvard Pettersen fra Sømna. Han sendte video live på facebook under konserten, du kan se et utdrag fra den over saken.

– Det var dritbra! Oppvarmingsbandet var skikkelig søppel, men det ble mye bedre da Robbie gikk på scenen, sier han til BAnett.

Han er ikke en megafan av Robbie Williams, men hadde en topp kveld.

– Det er opplevelsen som er bra, det var mye folk, jeg var der med kjerring, venner og folk fra Sømna.

– Var dere mange?

– En trettifem tusen! Haha, neida, vi var vel 12-13 stykk som gitt fra Byåsen, forteller han.

75 til 150

Inger-Gunn Sande og Bjørn Erik Jansen hadde også tatt turen. De hadde også en topp konsertopplevelse.

– Det var helt fabelaktig. Stemningen var helt magisk. Det var topp stemning fra begynnelse til slutt, den gutten kan entertainment. Han er god musikalsk og har gode låter. Jeg gikk til konserten som 75 prosent fan, og dro som 150 prosent fan, sier Sande.

– Vi sang jo helt heftig, sier hun, og forteller at hun møtte 3-4 brønnøyværinger, men har sett på facebook at det var enda flere.

– Er du hes i dag?

– Nei, jeg synger ganske mye ellers også, men det er nok mange som er hese i dag, humrer hun.

– Veldig bra

Birgitte Stokkvold var også på konserten. Og om det skulle være noen tvil, hun likte den også.

– Konserten var veldig bra. Entertainment, med veldig mye folk, 30.000 mennesker. Han var selv veldig fornøyd med konserten. Han har jo vært i byen i flere dager og lurt rundt i byen uten at folk har visst om det, sier hun.

Hun møtte bare folk som var fornøyde.

– Folk i alle aldre

Kine Laumann har ikke noe nært forhold til Robbie Williams og sangene hans.

– Det var gøy. Jeg har ikke noe nært forhold til Robbie Williams og sangene, men jeg pleier å ha en årlig happening med venninner. Det er venninnene jeg henger med til vanlig, og vi bruker å gå på én konsert. Robbie er entertainer, og det var veldig bra, sier hun, og forteller at hun møtte både brønnøyværinger, sømnaværinger og vevlinger.

– Noen sier at halve Brønnøysund var der?

– Det virket sånn. Dessuten var det litt folk i alle aldre. Kompiser av sønnen min, og folk fra foreldregenerasjonen, han favner godt i alle aldre. Det er også bra at det kommer litt store konserter i regionen, mener hun,