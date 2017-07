Brønnøyværinger fikk fart på svenskene

Onsdag kveld gikk Nilsen på scenen i Norrmölje havsbad i Umeå. Med seg hadde han Jonas Knutsson (som er fra Umeå, og er kjent musiker der), Hans Kristian Edvardsen m/ familie på fløyte og blåsere, Micke Emfing og en proff gitarist, Pär Mannberg. Nilsen selv sang.

På reportoaret sto visene til Allan Edwall. For nordmenn er han nok best kjent som faren til Emil i «Emil i Lønneberget». Det er han kanskje for svensker også.

– Visene hans har mer eller mindre gått i glemmeboka i Sverige forsto jeg, sier Nilsen til BAnett.

Eksistensielle tekster

Han er stor fan av tekstene til Edwall.

– Hans tekster er fantastiske. Han er på mange måter en filosof, det er eksistensielle tekster som går på tilværelsen på jordskorpa. Det er både lærerikt og gripende, mye av det han skriver. Det handler om selve livet, kjærligheten og alt det livet består av. Du kan sammenligne med Vreeswijk, men det er mye dypere. Det er også mye burlesque humor. Det er ironi og latterliggjøring av de som grafser til seg alt i samfunnet. Edwall er en veldig radikal person, med stor sympsti for de svake. Han vokste opp under veldig fattige kår i Jämtland, forteller han.

Edwall er også kjent for å ha komponert melodiene selv.

Hadde konserter i Brønnøysund

Den som oppdaget Edwalls musikk i Brønnøysund var Gunnar Pedersen. Han var med på konsertene som ble spilt i Brønnøysund for fire år siden, tidlig på året i 2013.

– Konserten i Umeå var den samme konserten vi hadde i Brønnøysiund og Mosjøen for fire år siden, forteller han.

Da var det Hans Kristian Edvardsen og Jonas Knutsson som arrangerte låtene.

– Fikk fart på svenskene

Brønnøyværinger som overvar konserten har fortalt BAnett at det var kjempestemning da de gikk på scenen, og da de spilte.

– Det måtte brønnøyværinger til for å få full fart på tusenvis av svensker, sier en leser.

Nilsen humrer når BAnett spør om det stemmer:

– Vet du hva, det er nesten samme opplegget som på Rootsen. Fem grupper opptrådte, med én time til rådighet hver med omrigging. Vi måtte kutte ut én eller to låter. Da vi opptrådte var det fullt hus, mye over tusen mennesker. Det var god stemning, og vi fikk veldig god respons. Det var særlig etterpå at mange kom og gratulerte meg og tok meg i hånden og syns det var artig å oppleve tekstene til Allan igjen, sier Nilsen.

Spillejobben i Umeå ble bestemt i vår, men Nilsen og de andre ta det som en liten ekstraferie også.