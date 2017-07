Verdensmestere til Nevernes

I år kommer de til Nevernesdagen søndag 23. juli, under Velfjorddagan.

Fagerlibrødrene, henholdsvis 22 og 19 år gamle, er verdensmestere i parkonkurranse innen fotballtriksing. Erlend vant gull i VM i 2016. De bor i Oslo og Trondheim, men er fra Orkdal.

De skal arrangere trikseskole og et show i verdensklasse.

Lærte seg på YouTube

Brynjar deltok med triksing under Torghattmessa i fjor.

Da fortalte han om hvorfor han hadde begynt med triksing.

– Jeg så på YouTube at det var en del triks jeg ville lære meg, og fant ut at jeg lærte det relativt fort. Da klarte jeg å holde motivasjonen oppe, det er det som har gjort at jeg har holdt det gående i syv år, sa han da.

Video: Norgesmesteren trikser i Brønnøysund Norgesmesteren imponerte med triksingen på Torghattmessens førte dag. Så måtte han lære unga litt. Og skrive et par autografer. Og ta «et par» selfies.

To show

Han kunne også avsløre at han faktisk ikke er en spesielt god fotballspiller.

– Ikke så god som mange tror. At man er god i triksing betyr ikke at man er god i fotball, og motsatt. Det er to forskjellige idretter, fortalte han.

Vanligvis gjennomfører de bare ett show, men søndagen på Nevernes gjennomfører de to.

Mye musikk

I tillegg blir det mye musikk.

Den nystartede Duoen Nora (Nerdal) og Karoline (Amaryllis Forshei Nielsen) fra Brønnøysund har ny og gammel pop og rock.

Sømna-gruppa ACK består av Aurora Meyer Sørensen, Karoline Langås og Amelija Patsanovskaja. Alle i bandet er låtskrivere, og de spiller mest egne låter.

Dessuten spiller Emilie Dahle både på gitar og ukulele. Sømnajenta har spilt på ulike arrangementer, og befinner seg i grenselandet mellom pop og rock. Hun tar gjerne en Hellbillies-låt.