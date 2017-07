Dette skjer under årets Velfjorddager

Leder for Velfjorddagan, Vegard Fjelldalselv forteller at det blir en innholdsrik uke som inneholder noe for alle og enhver.

– Mesteparten av aktivitetene foregår ute så vi håper på best mulig vær, sier Fjelldalselv.

Velfjorddagan starter med tur fra Folkets Hus til Sausvatnet og går gjennom Austdalen til gårdene i Aungrenda med buss etterfulgt av musikkinnslag på Persplassen senere på dagen.

– Alle som vil kan være med på dette. Dette er åpningen av dagene og har vært med i programmet til Velfjorddagan lenge, og er noe folk setter pris på. På Persplassen har man mulighet til å låne instrumenter og bidra musikalsk hvis det skulle være ønskelig. Det er satt opp trommer og lydanlegg, sier han.

I år har Velfjordrevyen 30 års jubileum.

– Det har blitt avslørt at det kommer til å vises en film som inneholder klipp fra tidligere revyer. Dette er noe som revyen har planlagt lenge, og innspurten foregår nå før revyen, sier han.

Den tradisjonelle familiedagen på Gimle vil bli arrangert på den nest siste dagen av dagene.

– Det kommer til å bli arrangert blant annet olabilløp og kasseklatring. Olabilløp er svært populært hos barna. Alle kan være med så lenge de kan kontrollere kjøretøyet på en forsvarlig måte. Kasseklatring har vi hatt noen utfordringer med å få til, men det blir i år. Det blir også konkurranser med premier. Diverse utstillere vil også dukke opp med salg av blant annet mat og håndverksprodukter, sier han.

Folk fra hele bygda og flere frivillige er med på å arrangere dagene.

– Neste lørdag er det opp mot 30 frivillige som skal hjelpe til på lørdagen.

Han sier at Velfjorddagene er at arrangement som passer for alle, der mange bruker å stikke innom i løpet av sin sommerferie.

– Flere ser på dette som noe man må få med seg når de er hjemme. Noen bruker også å planlegge ferien sin til dette og gleder seg til det, sier han.