Fylte teltet i siste liten

Justin Tyme er et ordspill på «just in time», «i siste liten» på norsk.

Den lokale trioen, som består av Geir Bakke, Sveinung Bratland og Christian A. Fjeseth, benyttet anledningen til å tolke litt kjent og kjær klassisk rock, blant annet Thin Lizzies «The Boys Are Back In Town» og The September Whens «Bullet me».

Til tross for et ganske tettpakket telt fikk de ikke publikum helt med seg. Men det er også en generell risiko når man spiller rock på formiddagen.

At teltet var fullt sier likevel sitt, selv om en plutselig bedring av festivalværet nok også har litt av æren.