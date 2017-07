Ordføreren åpnet årets Rootsfestival

Det regner bra under årets Roots. Ute bøttet det ned, men heldigvis var telttaket over publikum og scenen - stort sett - tett.

– Jeg skulle nesten ønske at vi var i hangaren nå, men det hadde kanskje blitt trangt, sa festivalgeneral Torstein Moe fra scenen.

Limet i festivalen

Han benyttet anledningen til å takke alle som bidrar til Rootsen.

– Noen får kanskje ikke den anerkjennelsen de fortjener. De er limet i festivalen, slo han fast, og takket også alle lag og foreninger som bidrar til å gjøre kommunen til det den er.

– Ikke næringsfiendtlig

Moe, som også er varaordfører i Brønnøy, sendte også det som fremsto som et lite stikk til påstander den siste tiden om at Brønnøy ikke er en god kommune å drive næring i, blant annet fra investor Aage Oxholm som nylig meldte flytting fra Brønnøy.

– Så har vi et godt samarbeid med Brønnøy kommune, som festivalen i alle fall anser som næringsvennlig, sa Moe, og høstet et smil fra ordfører Johnny Hanssen.

Hanssen benyttet også anledningen til å rose de frivillige.

– La oss gi dem en skikkelig applaus, sa han og fikk kraftig klapping som svar.

Stikk til BA

Så sendte også han et stikk mot den pågående debatten, og, øyensynlig, Brønnøysunds Avis:

– Vi er glade i at folk kommer hjem igjen, ser hvordan de har stelt det her. Ikke bære leser avisa, og blir nedtrykt av all de dårlige forsidene. At Brønnøy er helt umulig, noe vi absolutt ikke er, konstaterte ordføreren.

Lille Brønnøya

Så gikk han videre til prosjektet med en konsertscene på Lille Brønnøya (krever abonnement).

– Neste år skal vi stå på Lille Brønnøya. På den nye scena. Det begynner å bli lite plass her, så dette må vi få til, sa han.