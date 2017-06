Line elsker korps, lørdag fikk hun Bodø Janitsjar på besøk

Det forteller Ann Kristin Lorentsen. Hun er leder på omsorgsboligen på Farmen i Brønnøysund.

I anledning Torghattfestivalen er det mulig å «ønske seg» et korps, og det gjorde de.

– Sissel ordnet det. Vi hadde tenkt tidligere på å søke om å få et korps på besøk. Vi har en beboer her, Line Mortensen. Hun har vært stor fan av BMK hele livet. 17. mai er årets store dag for Line, i tillegg til 1. mai. Hele mai måned er egentlig en nydelig måned for henne, sier Lorentsen til BAnett.

Men interessen for det tradisjonsrike korpset har hun hele året.

– Hun er veldig glad i å gå tur, og da vil hun alltid gå forbi BMK-brakka, forteller hun.

Se hvordan Line reagerte i videoen over saken!

For Lorentsen var det også veldig spesielt at det var nettopp dette korpset som kom til Farmen.

– Mamma spilte i Bodø Janitsjar, og hun var med på Torghattfestivalen mange ganger. Det er litt spesielt for meg. Jeg mistet henne i 2011, så jeg ble ekstra glad for at det ble dem, forteller hun.

Også Lorentsens sønn og datter, Anna og August Olsen, var på Farmen, og satte pris på minnet om bestemora.