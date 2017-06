Rune Spaans kan vinne sin tredje Amandapris

Under fjorårets Amandapris-utdeling vant Rune Spaans Amandapris sammen med regissør Rasmus Sivertsen for "Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin". De to vant også for "Pelle politibil på sporet" i 2013.

I år kan Spaans vinne helt alene. Hans "The Absence of Eddy Table" er nominert i klassen for beste kortfilm.

