Skrev sang for første gang

Sangen ble sluppet tirsdag, med video laget av Stein Roger Warholm. Ola-Jørn Tilrem har skrevet tekst og melodi til den fine balladen.

Vokalist er Sindre Saur, som tidligere har vært med i band som Bare for anledningen og Stearinlysorkesteret. Øvrige musikere er Jørgen Saur (andrestemme), Torstein Nedrelid (slagverk) og Ole Bjørn Nygård Berg (bass og sologitar).

Første sang

Nygård Berg har i tillegg vært produsent og mikser for innspillingen, som foregikk sammen med Nils Gullsvåg i Vega Medias studio. Videoen er laget av Stein Roger Warholm.

Ola-Jørn Tilrem sier det er første gang han skriver en sang.

- Jeg har skrevet dikt og noveller før. Så tenkte jeg å prøve meg på en gang. Det har vært en meget spesiell opplevelse å gjøre noe så uvanlig fra det jeg til vanlig driver med. Det har også vært en meget interessant og veldig lærerik prosess å få være en del av et teamwork som sammen bidro til ferdigstillelsen av "Du å e".

- Hva inspirerte deg til denne sangen?

- Kjærligheten er jo størst av alt. Når man først skriver en sang, så er det fint med et tidløst tema som opptar mange. Sangen er inspirert av et dikt jeg skrev, om brudd i et kjærlighetsforhold hvor den ene fortsatt er glad i den andre. Det er skildret av mange forfattere.

Kontaktet naboen

Vokalist Sindre Saur er "nabo" av Tilrem. Saur er bonde på Skille, mens Tilrem har gård på Eide.

- Jeg fant et pianoprogram på nett og satte melodi til sangen, og så kontaktet jeg Saur, som er flink på sang og gitar, forteller Tilrem.

- Min stemme egner seg best på badet. Jeg ba Sindre over, og han gjorde en fin jobb. Tok sangen fort. Vi har også med broren hans på andrestemme. Og så tok vi kontakt med mer proffe folk og tok turen i studio. Trommeslager Torstein Nedrelid er en utflyttet vegværing som var hjemme i påsken, da vi spilte den inn.

- Jeg vil takke alle: Brødre og vokalistene Sindre og Jørgen. Kameramann Warholm, som på meget kort varsel tok utfordringen på strak arm. En stor takk til Vega Media og Nils Gullsvåg som produsent. Jeg er også veldig takknemlig for at en utsøkt trommis som Torstein Nedrelid hadde anledning, og ville gjøre en jobb for oss. Helt uunnværlig og utrolig dyktig har Ole Bjørn Nygård Berg vært. Både som musiker (sologitar, bass), mikser og produsent, sier Ola-Jørn Tilrem.