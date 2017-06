Klart for musikkfest

Lørdag er det for tredje gang musikkfest i Brønnøysund, den lokale kulturmønstringen som er inspirert av franske Fête de la Musique og den norske avleggeren Musikkens dag.

Artister og band som Kjell Erik Hagen Band, Nordavind og Irish brew skal framføre sine låter. Artistene skal opptre på Kred og Lokalmatbutikken, i bakgården.

Disse artistene skal delta på Musikkfesten.

Glade Menn

Bjørn-Arve Øksnes (vokal og trommer), Kjell Olav Saus (bass og vokal), Bjørn Storeide (vokal, gitar og trekkspill), Bjørn Edvardsen (gitar og vokal), Arnt Rune Eide (vokal og tangenter) og Stig Roger Selvåg (gitar, mandolin, munnspill og vokal) spiller musikk fra de siste 40 år.

Hjertelig Velkommen!

Består av Bjørn Storeide (vokal, gitar og trekkspill), Kjell Olav Saus (bass og vokal), Stig Roger Selvåg (gitar, mandolin og vokal), Stine Sandøy (vokal) og Sveinung Bratland (trommer).

Emilie

Emilie Dahle trakterer gitar og ukulele i tillegg til sang. Hun kommer fra Sømna, der hun ofte har spilt på ulike arrangementer. Sjangermessig befinner hun seg i grenseland pop/rock, og hun tar gjerne en Hellbillies-låt hvis det skulle trengs.

Nora & Karoline

Den nystartede duoen består av Nora Nerdal og Karoline Amaryllis Forshei Nielsen. To unge talenter fra Brønnøysund, begge med akustiske gitarer og sterk vokal serverer ny og gammel pop/rock.

A.C.K.

A.C.K . kommer fra Sømna og består av Aurora Meyer Sørensen (vokal/gitar), Karoline Langås (vokal/gitar) og Amelija Patsanovskaja (vokal/bass). Alle i bandet er habile låtskrivere, og repertoaret til trioen består da naturlig nok mest av egne låter.

M1

M1 er et helt ferskt band fra Brønnøysund, og består av Tone Høvik Torgnes (vokal), Eldar Orvik (gitar), Martin Nicolaisen (gitar), Aleksander Jacobsen (bass) og Sivert Olsen (trommer). Musikken spenner fra moderne pop/rock til rock’n’roll.

Purget

Består av Sigurd Alsaker (trommer), Kristian Larsen Hestås (bass), Nora Nerdal (vokal), Amanda Ditlefsen Johansen (vokal), Mats Johan Helgå Lading (gitar) og Helge Andre Løkeland (gitar). Bandet ble startet i 2012 og spiller drivende rock med trøkk. På repertoaret finnes låter av klassiske band som Pearl Jam, Iron Maiden, Kansas, Heart, Whitesnake og Fleetwood Mac, til nyere artister som James Morrison.

Emma Gullsvåg

Hun er elev ved kulturskolen på Vega og vi framføre låter på kassegitar.

Band - Kulturskolen Vega

Kulturskolen på Vega stiller med band på musikkfesten.

Kjell Erik Hagen Band

Kjell Erik er en vokalist som har sunget i flere oppsetninger lokalt, eksempelvis Beatles- og Robbie Williams -forestillingene.

At han egentlig er en hardrocker vet kanskje ikke så mange, men nå har han satt sammen et lag som komper låtene han liker best. Stian Tjosaas, Tore Antonsen og Geir Bakke vil danne kvartetten som avslutter musikkfesten i 2017.

Irish Brew

Kjent gjeng fra Brønnøysund som spiller irskinspirerte låter.

Doi Doi

Trio fra musikkskolen som spiller alt fra Vreeswijk-låter til balkanjazz.

Brødrene Brennvik

De tre brødrene Brennvik spiller kjente og ukjente låter, forsterket med Sveinung Bratland på trommer.

Nordavind

Bandet har utspring fra musikkskolen i Brønnøy, og de spiller frisk rock . Medlemmer er Eirik Engen Steinsholm (trommer), Helge A. Løkeland (gitar), Kristian Larsen Hestås (bass), Kristine S. Sæthre Lind (piano) og sangere Sandra Johansen og Stine Wiik Sandøy. De har spilt seg fram til landsfinalen i UKM i år.

Arild Frilstad

Arild Frilstad ble kjent på Sør-Helgeland i 2014 når han deltok i Idol. Han gjorde det bra i konkurransen og vil nok synge noen av låtene fra dengang .

Program i rekkefølge

Nordavind (Kred)

Torgrim Johansen band (Lokalmatbutikken - bakgården)

Kulturskoleelever (Kred)

M1 (Kred)

Nora og Karoline (Kred)

Emilie Dahle (Kred)

Arild Frilstad (Lokalmatbutikken - bakgården)

Hjertelig velkommen (Kred)

Doi Doi (Lokalmatbutikken - bakgården)

Kulturskoleelever

Emma Gullsvåg

Band fra Musikkskolen Vega

Purget

GladeMenn (Lokalmatbutikken - bakgården)

Brødrene Brennvik (Kred)

Irish Brew (Kred)

Kjell Erik Hagen Band