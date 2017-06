Astrid S skal på verdensturné etter Rootsfestivalen

Trønderjenta Astrid S har medvind i popseilene for tida. Nylig ble det kjent at realitystjernen Kylie Jenner bruker musikken hennes og hun får mye omtale internasjonalt. Lørdag 15. juli spiller Astrid S på Rootsfestivalen, som er én av tre festivaler hun spiller på i Norge i sommer.

30. juni slipper Astrid S en ny EP: "Party´s Over". Den inneholder også hiten "Breathe", som nå har passert 26 millioner spillinger på Spotify. Totalt har musikken til Astrid S rundet 500 millioner avspillinger i strømmetjenestene internasjonalt.

Party´s Over World Tour ser slik ut på engelsk:

September

Tuesday 12th / Velvet Underground, Toronto, Canada

Thursday 14th / Brighton Music Hall, Boston, United States

Friday 15th / The Foundry at The Fillmore, Philadelphia, United States

Saturday 16th / U street Music Hall, Washington, United States

Tuesday 19th / Bowery Ballroom, New York, United States

Wednesday 20th / Rough Trade, Brooklyn, United States

Friday 22nd / Subterranean, Chicago, United States

Saturday 23rd / 7th Street Entry, Minneapolis, United States

Monday 25th / El Rey, Los Angeles, United States

Friday 29th / Constellation Room, Santa Ana, United States

Saturday 30th / The Independent, San Francisco, United States

October

Tuesday 10th / Gorilla, Manchester, UK

Wednesday 11th / Heaven, London, UK

Thursday 12th / Point Ephemere, Paris, France

Saturday 14th / Witloof, Brussels, Belgium

Sunday 15th / Melkweg Ogz, Amstedam, Netherlands

Monday 16th / Die Kantine, Cologne, Germany

Wednesday 18th / Columbia Theatre, Berlin, Germany

Thursday 19th / Technikum, Munich, Germany

Saturday 21st / Mojo, Hamburg, Germany

Wednesday 25th / Samfundet, Trondheim, Norway

Thursday 26th: Kick Scene, Kristiansand, Norway

Friday 27th: Folken, Stavanger, Norway

Saturday 28th: Maritim Hall, Haugesund, Norway

November

Wednesday 15th / Sentrum Scene, Oslo, Norway

Thursday 16th / Huset, Gjøvik, Norway

Saturday 18th / Brygga Kultursal, Halden, Norway

Wednesday 22nd / Terminalen, Ålesund, Norway

Thursday 23rd / Rokken, Volda, Norway

Friday 24th / Meieriet, Sogndal, Norway

Saturday 25th / USF Verftet, Bergen, Norway