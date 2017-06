Bandet har allerede skapt bølger på svensk radio med sin låt "Ice Cold Disco", og onsdag 12. juli spiller de i Rootsteltet.

- Vi gleder oss til å dele scene med flere lokale band på Rootsens åpningsdag, skriver bandet til BAnett.

Svensk groove

Mildrid og Ranveig Seljemark er vokalister og tekstforfattere i bandet Seljemark. Seljemark har gitt ut fire album og blitt spilt mye på radio. Bandet var også med på NRK-direktesendingen fra «Sommerbåten» på Vega sommeren 2015. Søstrene fra Sømna er også kjent for sitt Abba-prosjekt, og de har siden 1990-tallet vært basert i Trondheim.

Nå er Mildrid ute på nye musikalske eventyr sammen med sin partner Magnus Forsberg. Han spiller trommer og er også medlem i Seljemark. Forsberg er fra Jämtland, derav navnet JamtGroovet. Med seg har de Lars Ericsson (bass), Patrik Berggren (gitar) og Vegard Lien Bjerkan (orgel).

Sønnen lagde videoen

2. juli slipper de videoen til "The Beat of Your Heart", en sang de selv beskriver som en hyllest til musikken. Og da spesielt musikk fra New Orleans, som den er inspirert av. Videoen er filmet og produsert av Magnus Forsbergs sønn Johannes Forsberg.

Mildrid Seljemark har sunget og koret med mange band og artister de siste 20 årene. Hun har blant annet samarbeidet med Jørn Lande, Frode Alnæs, Øyvind "Elg" Elgenes, Michael Wiehe, Ingrid Bjørnhov, Åge Steen Nilsen, Stephen Ackles, Paal Flaata, Vidar Busk, Anders Jektvik og Ulf Risnes.