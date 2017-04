Flere band fra inn- og utland klare for Ylvingen

I anledning tiårsjubileumet siden NRK kom til Ylvingen for å spille inn TV-serien "Himmelblå" arrangerer Spisestedet Himmelblå og ungdomslaget Skogholt en festival-weekend på øya 30. juni til 2. juli.

Mario Quiroga Ortega opplyste til BAnett i mars at ideen begynte nærmest som en spøk.

- Men så ble det mer og mer interessant, sa Ortega.

Etter hvert har arrangørene sikret seg en rekke band. Foreløpig ligger det an til tre band fredag og tre band lørdag. På søndag blir det trubadur i festivalteltet.

Det første navnet som ble offentliggjort til festivalen var Anne Marie Almedal, artisten som fremførte "Himmelblå"-sangen for NRK-serien. Hun spiller på fredag. Britiske Harvey Wallbanger og norske Triola Band spiller også fredag.

Brønnøybandet Fata Morgana kommer også, og spiller på lørdag. Trond Horn & Anita Bøygard forsterker den lokale tilstedeværelsen på scenen på lørdag. Britiske Norra spiller også lørdag.

I tillegg til de musikalske innslagene blir det blant annet fotokurs med fotograf Ole Martin Evensen og bildevisning fra TV-serien "Himmelblå" med NRK-fotograf Helge Semb.

Programmet på scenen:

Fredag:

Anne Marie Almedal (NO)

Harvey Wallbanger (UK)

Triola Band (NO)



Lørdag:

Norra (UK)

Trond Horn & Anita Bøygard m/Stålfolket (NO)

Fata Morgana (NO)

Ørnen har landet Fata Morgana knalldebuterte på Oktoberfest.