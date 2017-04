Ideen kom til på Vega, og nå skal den feires i hele Nordland

Den offisielle markeringen av jublieet blir i Vesterålen 27. mai, og dagen skal feires med et folkelig heldagsprogram.

– Jeg er veldig glad for å få være med å feire Skulpturlandskap Nordlands første 25 år. Det var en turbulent og omdiskutert start av prosjektet på begynnelsen av 90 –tallet. Men den rollen skulpturene har fått i kommunene i dag forteller oss om viktigheten med kunst. Og viktigheten av at kunsten er tilgjengelig for alle sier fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) i en pressemelding.

I Brønnøysund og på Vega skal det arrangeres en kulturkonferanse som del av hovedprogrammet.

Den blir 23.-25. august, og handler om kunst i offentlig rom, stedsutvikling og kunst og kultur i lokalmiljøer. I Nordland er det mange ideer og flere prosjekter på gang, og erfaringene fra Skulpturlandskap Nordland skal ligge til grunn for en samtale om veien videre for slike kunst- og kultursamlinger i Nordland.

Det var nemlig på Vega AK Dolven lanserte ideen om det som skulle bli Skulpturlandskap Nordland i 1988, og i 1992 åpnet første skulptur på Vega, med Kain Tappers «En ny samtale», ifølge programmet.