Kviin inviterer til swinging 50s

I Bindal inviterer Kviin til konsert lørdag.

— Det er musikk fra 40-og 50-tallet, «swinging 50s», kan du si, forteller Trine Vikestad, som er musikalsk leder i Kviin.

Geir Allan Reitan er kapellmester, i tillegg har Kviin med seg Tom Rune Helstad, Jørund Lislien, Tom Antonsen og Anne Grete Vikestad. Teaterinstruktør Cezary Szewczyk er også med på laget.

— Dette har vi forberedt ganske lenge. Tankene begynte vel sist vi hadde et show, men vi har øvd intenst det siste året. Det er

et ganske spenstig program, så vi håper at folk skal komme å se. Det blir et variert reportoar med litt av hvert, sier Vikestad