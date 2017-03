Mildrid og Jamtgroovet topper liste i Sverige

Det melder Nea radio.

Mildrid og Jamtgroovet består blant annet av søstrene Mildred og Ranveig Seljemark, begge fra Sømna. De har nå base i Hommelvik.

– Vi fikk høre om dette konseptet og bestemte oss for å sende inn en låt, sier Mildrid. Hun forklarer at alle kan sende inn bidrag og at låtene som får være med i konkurransen blir valgt ut etter strenge kriterier, som blant annet sier at musikerne må ha tilknytning til Jämtland. Det var skikkelig artig at vi fikk bli med, særlig siden Magnus også er fra Jämtland, sier hun til Nea Radio, med henvisning til Magnus Forsberg.

De har blitt stemt opp.

– Det er både overraskende og morsomt. Særlig siden folk faktisk må ringe inn for å stemme fram deltakerne de ønsker skal nå til topps. Det holder altså ikke å sende inn en SMS. Så nå håper jeg at de som har mulighet, ringer og stemmer på oss. Det hadde vært gøy å nå nummer 1, sier Mildrid Seljemark til radioen.