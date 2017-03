Inviterer til «korps'n'roll»

Brønnøysund Musikkorps (BMK) har jobbet siden oktober for å lære folkrock-låtene til brønnøybandet, og etter to øvingshelger der band og korps har jobbet sammen begynner begge parter nå å bli fornøyd med samspillet. Resultatet av samarbeidet har fått navnet «Fra Toft til Schrøders plass», og skal gjennomføres i Brønnøyhallen lørdag 1. april.

Roligere tempo

Vokalist Ronny Bertelsen i Publiners sier dette er en flott mulighet for bandet til å spille låter de sjelden eller aldri har spilt live før.

—Vanligvis er det stående publikum og mye tjo og hoi på våre konserter. Det blir en del liv også på lørdag, men her har vi tatt inn flere ballader. Dette blir konsert - ikke konfest. Det er kjempeartig å høre låtene på denne måten, de får et nytt uttrykk, sier Bertelsen.

—Dette betyr også at vi må øve inn låter vi nesten ikke har spilt selv, flirer vokalisten.

- Steike tøft

Siv-Anne Brandmo fra BMK synes samspillet begynner å bli ordentlig bra, til tross for at de nærmere 50 musikerne fra band og korps bare har hatt to øvingshelger sammen.

—Er det vanskelige låter å spille på korpsinstrumenter?

—Nei, det er det ikke. Det vi må øve på er å spille sammen med et band, at presisjonen er på topp. Det synes jeg begynner å bli veldig bra nå, sier Brandmo.

—Jeg synes det går jækla bra. Dette blir steike tøft! kvitterer Bertelsen.

Dyktig gjestesolist

Duetten "(Kj)ærlighet" er med på settlisten, og der viderefører Publiners tradisjonen med en gjestesolist. På lørdag er det BMKs egen Sandra Johansen som skal synge, og korpsmusikanten holder et meget høyt nivå ifølge duettmakker Ronny Bertelsen.

—Hun er kanonflink, det er antakelig de beste solisten vi har hatt med på denne låta siden "originalen" Anne Nymoen Trulsen, sier han.

Vampliners

Publiners gjennomførte sin første konsert på tre måneder i Bodø forrige helg. Dette ble belønnet med en femmer fra Avisa Nordlands anmelder, som uttalte følgende:

«Noen ganger tror jeg jammen at jeg velger å sette Publiners foran Vamp på listen over landets beste folkrockband.»

—Jeg tenkte faktisk på samspillet mellom Vamp og Kringkastingsorkesteret da vi fant ut at vi skulle gjøre dette prosjektet sammen i fjor, så det var artig at Avisa Nordland trakk denne sammenligningen, sier Brandmo.

—Jeg rødmet litt da jeg så anmeldelsen. Vamp er ikke noen hvemsomhelst, så jeg ble både stolt og ydmyk over slik omtale, sier Bertelsen.

Satser på fullt hus

Hallen tar 650 publikummere, og foreløpig er det fortsatt mange billetter igjen. Arrangørene advarer imidlertid folk mot å vente for lenge.

—Vi hadde mange billetter igjen til julekonserten med Gunnar Pedersen, men noen få dager før konsertstart ble det kjempetrøkk og plutselig var det 200 mennesker som ikke fikk billett, sier Bertelsen.

—Vi håper folk kjenner sin besøkelsestid og blir med på dette, for steike dette blir leile!

NB: I papirutgaven av denne saken har BA kommet i skade for å plassere konserten i hangaren. Det er selvfølgelig helt feil. Konserten holdes i Brønnøyhallen.