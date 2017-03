Jenny Augusta er ute av MGP

Lørdag kveld klokken 20.55 er det norsk finale i Melodi Grand Prix.

I tillegg til Jenny Augusta er Robin Lynch fra Sandnessjøen med på scenen i Elin & The Woods. Ida Maria fra Nesna har også med som låtskriver på kveldens siste låt, «Mamma boy».

BAnett følger fiinalen, både fra Brønnøysund og med reporter i Oslo spektrum.

Jenny Augusta lagde video av familiefilmer Fant smalfilm på loftet i jula og satte i gang.

– Magen er stappfull av gedigne sommerfugler Både Jenny Augustas foreldre, Robin Lynchs søster og en ordfører satte fredag avgårde fra Brønnøysund til Oslo.

Jenny Augusta klar for MGP-eventyret – Dette blir helt sykt gøy! Lørdag må hun stige ut av TV-ruta, og se rett inn i øynene på det norske folk. Har hun sommerfugler i magen? Det kan du være sikker på!

Fra Sandnessjøen til MGP – Ekstra artig å delta selv Robin Lynch Mortensen blir første sandnessjøværing på MGP-scenen noensinne.

Europeiske jurystemmer

Først er det Irland , og selveste Johnny Logan presenterer juryens avgjørelse: Ulrikke får én stemme

, og selveste Johnny Logan presenterer juryens avgjørelse: Ulrikke får én stemme Juryen i Armenia hevder at de elsket showet. Ulrikke får nok en stemme, og har altså to.

hevder at de elsket showet. Ulrikke får nok en stemme, og har altså to. Juryen i Finland «stemte bare», og stemte på AMMUNITION. Som foreventet?

«stemte bare», og stemte på AMMUNITION. Som foreventet? Sverige har også stemt: JOWST.

har også stemt: JOWST. Israels juryformann hilser på norsk. Nok en stemme til JOWST.

juryformann hilser på norsk. Nok en stemme til JOWST. Så skal Tyskland stemme. Ulrikke får en tredje stemme.

stemme. Ulrikke får en tredje stemme. Mozarts hjemland Østerrike stemmer på AMMUNITION, som da har to stemmer.

stemmer på AMMUNITION, som da har to stemmer. Nabolandet Ungarn gir sin stemme til JOWST, som nå har tre stemmer.

gir sin stemme til JOWST, som nå har tre stemmer. Malta stemmer, og det er nok en stemme til JOWST. Fire stemmer fra lilleputten i Middelhavet.

stemmer, og det er nok en stemme til JOWST. Fire stemmer fra lilleputten i Middelhavet. Tid for te, Storbritannia stemmer (den britiske programlederen snakker nesten bedre norsk enn de norske prater engelsk): En stemme til Ella!

NRK har også tatt turen til en privatbolig på Sortland. Etter at Europa har sagt sitt skal altså Sortland si sitt. In Fusion er favoritten der. Det spørs om Europa er like opptatt av modulasjon som Sortland.

Så kåres gullfinalistene

De fire gullfinalistene går videre til andre stemmerunde, og konkurrerer om å gå videre til Kiev.

Kveldens første er JOWST . Gullfinalistene spiller låta si igjen.

. Gullfinalistene spiller låta si igjen. Kveldens andre gullfinalist er Ulrikke .

. Kveldens tredje gullfinalist er Elin & The Woods!

Kveldens fjerde gullfinalist er AMMUNITION.

Fra første runde

Da er vi gang. Man kan lure på om NRK måtte betale mye for Star Wars-temaet?

At NRK kan lage sceneshow er ikke akkurat ukjent, og man må nok innrømme at intro-nummeret er ganske bra produsert.

I år innføres en «stemmerevolusjon», europeiske stemmer skal telle 50 prosent, og norske skal telle 50 prosent.

Når begge har stemt går de fire beste videre til «Gullfinalen», og da stemmer kun Norge. En nyvinning av året, altså.

«I MGP går vi aldri for minimalisme, men alltid for maksimalisme». Det er nok sant.

Da var Ulrikke ferdig, og klarte seg fint.

ferdig, og klarte seg fint. Men nå er det tid for Jenny Augusta!

For første gang skal i MGP-historien det synges om enhjørninger og katter som rir på delfiner.

– Det å kunne kommunisere med folk gjennom musikk er fantastisk, sier Jenny Augusta.

– Her er alt lov, fortsetter hun.

– Akkurat no har e veldig løst tel å fær tel Kiev. Så e håpe alle der hjemme like låta mi.

Jenny hadde mange sommerfugler i magen før kveldens show, men leverer en selvsikker versjon av «I go where you go», som er litt varmere enn studioversjonen.

Så er det tid for Rune Rudberg , som sist var med på MGP i 1989. En enklere tid, og med betydelig enklere sceneshow.

, som sist var med på MGP i 1989. En enklere tid, og med betydelig enklere sceneshow. Da er det tid for JOWST . Temaet er å tørre å «hoppe ut i det».

. Temaet er å tørre å «hoppe ut i det». Da er det Kristian Valens tur. Ifølge VG var det betydelige problemer med Valens sceneshow under lydprøvene fredag, med store vannlekkasjer, og også på generalprøven lørdag skal det ha vært bløtt. Rørleggerne skal ha hatt mye å gjøre.

tur. Ifølge VG var det betydelige problemer med Valens sceneshow under lydprøvene fredag, med store vannlekkasjer, og også på generalprøven lørdag skal det ha vært bløtt. Rørleggerne skal ha hatt mye å gjøre. In Fusion stiller med ei låt som sikkert er skrevet av flere låtskrivere enn noen av de andre låtene i år.

stiller med ei låt som sikkert er skrevet av flere låtskrivere enn noen av de andre låtene i år. Amina Sewali kommer opprinnelig fra Uganda, og låta er en hyllest til det unike i folk. Sceneshowet starter med at hun «maler» et bord med en liten kost.

kommer opprinnelig fra Uganda, og låta er en hyllest til det unike i folk. Sceneshowet starter med at hun «maler» et bord med en liten kost. Kult nummer.

Ouh. Nå blir det slegge på scenen. Låten heter «WRECKING CREW» (ja, med store bokstaver), og bandet er AMMUNITION (ja, også det med store bokstaver). Hva har vi i vente?

(ja, også det med store bokstaver). Hva har vi i vente? Aha. Dansende damer i oransje kjeledresser og slegger. Forhåpentligvis laget av papirmasjé eller skumgummi, slik de håndterer dem.

En ganske grei rockelåt.

Nå er det tid for Elin & The Woods, med sandnessjøværingen Robin Lynch. Hans samiske navn er «Robin».

Lynch' søster Line bor i Brønnøysund.

Joik har en stolt tradisjon i MGP, og Elin leverer stødig. Det er kanskje et tegn i tiden at det synges på samisk og engelsk? Uansett har joik som kjent større kraft enn krutt.

Da er det tid for Ella som skal synge «Mamma boy». Den er skrevet av Nesna-jenta Ida Maria, og handler karakteristisk nok om gutter som ikke tørr å sjekke opp sterke kvinner. Hadde ingen fortalt meg at den var skrevet av Ida Maria kunne jeg nok gjettet meg til det.

som skal synge «Mamma boy». Den er skrevet av Nesna-jenta Ida Maria, og handler karakteristisk nok om gutter som ikke tørr å sjekke opp sterke kvinner. Hadde ingen fortalt meg at den var skrevet av Ida Maria kunne jeg nok gjettet meg til det. Er det lov å si at Ida Maria heller burde ha fremført denne låta?

Nå er det altså tid for å stemme. Det kan du lese mer om hos NRK.

Tidslinje for finalen

Melodi 1: Ulrikke – «Places»

Melodi 2: Jenny Augusta – «I go where you go»

Melodi 3: Rune Rudberg Band – «Run Run Away»

Melodi 4: JOWST – «Grab The Moment»

Melodi 5: Kristian Valen – «You & I»

Melodi 6: In Fusion – «Nothing Ever Knocked Us Over»

Melodi 7: Amina Sewali – «Mesterverk»

Melodi 8: AMMUNITION – «WRECKING CREW»

Melodi 9: Elin & The Woods – «First Step In Faith / Oadjebasvuhtii»

Melodi 10: Ella – «Mamma Boy»

Tidslinje for de internasjonale MGP-finalene i år:

9. mai Første semfinale Eurovision Song Contest

11. mai Andre semifinale Eurovision Song Contest

13. mai Finale Eurovision Song Contest