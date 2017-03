Svar til anmelder: – Ærlig talt, Øyvind. Hilsen Halvdan

Slik starter Halvdan Sivertsen sitt debattinnlegg i Dagbladet.

Innlegget er rettet mot samme avis sin anmelder, Øyvind Rønning. Rønning anmeldte Sivertsens siste plate, «Ennu ikke landa», til terningkast tre.

– Det motsatte

Det er imidlertid ikke terningkastet Halvdan Sivertsen reagerer på.

– Dette fordi Øyvind Rønning i sin anmeldelse av den nye plata mi «Ennu ikke landa» i Dagbladet henger meg ut for holdninger som er nøyaktig de motsatte av de jeg faktisk har. Jeg har skrevet ei vise som heter «Idol». Som et forsvar for alle dem som ennå møter fordommer og diskriminering i samfunnet vårt. Gamle, sjuke, fattige, funksjonshemmede, tiggere, innvandrere, homofile, transpersoner, lista er lang, skriver Sivertsen i innlegget hos Dagbladet.

Rotmosk sang

Det aktuelle avsnittet av anmeldelsen lyder:

– «Idol» er ikke like vellykket. Halvdan skal sikkert være ironisk, og det kan være en vanskelig øvelse. I coveret outer han seg sjøl som en som «ikke passer helt inn i supermønsteret, for ikke å si supermonsteret». Men hvorfor gjøre seg til talsmann for den fordomsfulle generasjonen som ikke føler at de passer inn - med en sang som går Hans Rotmos utbroderinger en høy gang: «Æ blir så usikker av tusenvis som kommer hit og ser nøyaktig ut som terrorista / Æ ser nok ka dem går og pønske på, dem ønske å, så fort som faen å få mæ ned i kista». Skal vi føle oss truffet? skriver anmelderen.

– Ola nordmann på sitt verste

Sivertsen kontrer dette:

– Sangens jeg-person innehar alle disse fordommene, og er en slags Ola nordmann på sitt verste. En som samtidig avslører hvordan han mener det norske idolet skal være: Etnisk norsk, blond og glatt, vellykket og med sixpack over nybarberte baller. Rønning mener at jeg gjør meg til talsmann for denne jeg-personen, noe jeg opplever som ekstremt støtende. Dersom diktere og forfattere må innestå for sine fiktive jeg-personers holdninger og handlinger, da går vi trange kulturelle tider i møte, mener musikeren.

– Ærlig talt

Han peker også på det han mener er inkonsekvent omtale i anmeldelsen.

– Rønning trenger ikke å melde at ironi er vanskelig, han viser det veldig klart i sin forståelse av denne teksten. Han skriver jo riktig pent om min solidaritet med innvandrerne i visa «Du når ikke frem», så hvorfor i alle dager tror han at jeg skifter side i innvandrerdebatten i løpet av et og samme album? Ærlig talt, Øyvind. Hilsen Halvdan, avsluttes innlegget.