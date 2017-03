Fem lokale ungdommer er nominert til drømmestipend

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Stipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Alle kommuner kan nominere én person eller én gruppe innenfor syv kategorier, dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater eller annet.

Hundre ungdommer vil få tildelt ett stipend på 10.000 kroner hver, fem er nominert på Sør-Helgeland av totalt 26 i Nordland.

Dette er de lokale nominerte

Silvana Brevik Slavov (16) / THRILLVIA SFX

En fullstendig selvlært en spesialeffektkunstner (SFX) fra Bindal.

Slavov har alltid vært interessert i film- og teatersminke, og så gjerne bakomfilmen heller enn selve filmen da hun var liten.

Hun er mest interessert i skrekkfilm og grøssersminke, som sår, monstermasker og lignende, og hun begynte med slik sminking i 2015.

– Drømmen min er å jobbe med SFX-sminke profesjonelt og internasjonalt, for store filmer og teateroppsetninger. Jeg har aldri vært glad i å stå på en stor scene eller foran ett kamera, men jeg elsker å ta del i den kreative prosessen som skjer bak scene teppet eller bak kameraet, skriver hun om sin drøm.

Emilie Lindvall Dahle (13)

Denne jenta fra Sømna synger og spiller gitar i Sømna kommunale kulturskole, og har i det siste begynt å spille ukulele.

Har opptrådt på flere steder i lokalmiljøet. Hjemme øver hun i bandrommet, og inviterer med seg andre ungdommer som liker å musisere sammen.

– Musikken har alltid vært nær meg, den gir meg energi og stor glede og det er virkelig noe jeg synes er gøy å drive med. Jeg ønsker å glede andre med musikken og drømmen er å leve av det. Jeg ønsker og utvikle sangstemmen, skrive egne sanger, lære mer på gitar og ukulele - også ønsker jeg å opptre mer, skriver hun om sin drøm.

Karoline Langås (15)

Musikalsk jente fra Sømna, som har vært med i kulturskolen siden hun var åtte år.

I løpet av disse årene har hun deltatt i barnekoret, i korpset, som piano- og orgelelev. I tillegg spiller hun gitar og er aktiv medlem av jentebandet ACK.

– Min drøm er å jobbe med musikk på profesjonelt nivå. Jeg vil fortsette å utvikle meg som låtskriver og ha et hjemmestudio hvor jeg kan arbeide med musikken min. Drømmen er også å ha en bred kunnskap innenfor musikk og drive med musikkpedagogisk arbeid for ungdom, skape godt ungdomsmiljø, musikkglede og hjelpe frem andre talenter. Samtidig vil jeg spille og videreformidle egen musikk. Planen videre er å gå musikklinjen på videregående og fordype meg i piano, gitar og sang. Drømmestipendet vil kunne hjelpe meg til å virkeliggjøre drømmen om instrumenter og utstyr til hjemmestudioet, skriver hun.

Håkon Jakobsen (15)

Startet Sømna kulturskoles barneteater Cameleonteateret høsten 2011, og deltok i produksjonene «Revy» og filmrollen «Petrines skatt», før han høsten 2013 begynte i ungdomsteateret Saftkrukka, og har hatt større roller i stykkene «Den spanske flue» (Rollen som Henrik Meisel), «Biedermann og brannstifterne», «Åffor de'a?» og «En Julekveld» (i forbindelse med DUS - Den Unge Scene).

Han er også aktiv i manusarbeid, og som skuespiller, og nå også som leder for Saftkrukka. I mars 2017 fremfører de en ny DUS-forestilling, «Game on», i Mo i Rana og håper å gå videre i den nasjonale teaterkonkurransen.

– Teater er flott å holde på med! Det gir deg en arena utenfor hverdagen der du kan være hvem du vil og gjøre hva du vil. Du får uttrykke deg og vise følelser, prøve grenser, bli kjent med deg selv og de rundt deg. Du opplever nye sider av deg selv. Min drøm er å jobbe videre med teater, kunne gå på kurs, oppleve store forestillinger, lære mer, utvikle mine skuespillerferdigheter og bruke det i flere spennende prosjekter. Det ville være fantastisk å få råd til å oppleve Shakespeare festivalen i Polen! skriver han om sin drøm.

Vetle Dundas Brandt (15)

Brønnøy-gutten har tatt pianotimer siden 2011, og har møtt til alle timer. Han har et særegent talent for musikk, ifølge nominasjonsteksten.

– Hei! Jeg heter Vetle Dundas Brandt og jeg er 15 år. Jeg bor i en liten by i Nordland som heter Brønnøysund. Nå går jeg siste året på ungdomsskolen og har allerede søkt på musikklinje til neste skoleår. Jeg har vokst opp i en musikkglad familie. Jeg og alle mine ni søsken spiller instrumenter på fritiden. Mitt hovedinstrument er piano. Jeg har spilt piano siden jeg var to år. Da spilte jeg for det meste gehør, og jeg kjedet meg aldri så lenge jeg hadde pianoet i nærheten. Klangen fra pianoet åpnet seg i ørene mine og jeg følte at dette var det rette. [...] En drøm jeg har er å ta masterclass-timer med en god pianist her i Norge, slik at den personen kan gi meg tips på hva som trengs for at jeg kan bli en bedre pianist. Jeg har også lyst til å reise til Wien i Østerrike for å oppleve Mozart-konsert i den «Gylne sal». Denne byen er på en måte musikkens hovedstad. På denne reisen vil jeg få mye lærdom. I tillegg vil jeg bruke pengene på utstyr, som noter, er blant det han skriver om drømmen sin.

