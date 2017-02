Solås får anmelder-skryt for Halvdan Sivertsen-plate

Dagsavisens anmelder Geir Rakvaag anmelder torsdag Sivertsens siste plate, og gir den forøvrig terningkast 4.

Han retter også ros til Trond Viggo Solås for arbeidet med plata.

– Halvdan Sivertsens 16. album er spilt inn med et utmerket ensemble og mye flott akustisk lyd, produsert av Trond Viggo Solås fra Hekla Stålstrenga og Børge Fjordheim fra svært mye annet, sist i bandet til Janove Ottesen, skriver Rakvaag.

Det er fem år siden Halvdan Sivertsen sist ga ut plate.

– Det ble så mye turnering at jeg knapt fikk tid til å skrive, sier Bodøs store sønn om årene som har gått.

Halvdan og bandet ble enige om å droppe alt som heter elektriske gitarer, synther, loops og tracks, og heller samle seg i ring for å spille gitar, mandolin, dobro, trekkspill, kontrabass, litt fele og trøorgel, litt fotstamp og mye perkusjon. De synger også flerstemte harmonier.

Dermed ble det et helakustisk album denne gangen, og Halvdan takker bandet og produsentene Børge Fjordheim og Trond-Viggo Solås for at resultatet har blitt så fint.

– Det er kanskje mitt beste album noensinne, sier Halvdan.