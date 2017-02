Dagbladet fikk Jenny Augusta til å hoppe rundt i stua

Jenny Augusta Enga fra Sømna er en av årets melodi grand prix-kandidater. Sammen med Inga Þyri Þórðardóttir har hun skrevet "I go where you go", som hun skal framføre i den norske finalen lørdag 11. mars.

I dag ble sangene sluppet for offentligheten, og Dagbladet (Pluss-sak) er ikke i tvil om hvem de har mest troen på: Jenny Augusta! Avisen mener "I go where you go" er favoritt og skriver at Jenny Augusta "hoppet rundt i stua" da de fortalte henne det.

Jenny Augusta gjør i dag intervjuer hos NRK i Oslo.