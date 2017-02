- Janove trenger noen til å holde seg i ørene

I dag slapp to av Rootsens hovedsceneartister i år nye plater: Janove og Kurt Nilsen har begge gitt ut plater som vi kommer til å få høre materiale fra under konsertene i Brønnøysund i sommer.

Overdådig Ottesen

Tidligere Kaizers Orchestra-vokalist Janove gir med "Artisten & Malene" ut sin første plate siden bandet ble oppløst. iTromsø gir en firer og betegner 70-minuttersverket som overdådig.

- Enkelte låter på «Artisten & Marlene» blir allikevel overlesset med så mange detaljer og komponenter, at melodiene drukner i alt ståket, mener anmelderen, som konkluderer slik:

- På Janoves neste plate ønsker jeg meg hardere prioriteringer og større fokus. Han skriver gode låter, men trenger – som de fleste av oss – noen til å holde seg i ørene når iveren etter å gjøre for mange ting samtidig melder seg. Da vil hans evner skinne enda sterkere, enn på «Artisten & Marlene».

Aftenposten triller femmer - og mener at "Det lyder rett og slett kult".

- Ottesen gir en del nikk til musikken som formet hans egen ungdomstid, pakket inn i en storslagen, moderne produksjon. Det høres virkelig ut som at han har det morsomt. Albumet blir kanskje noe langdrygt i all sin storslåtthet, og kan slik sett bli litt utmattende, men man kjeder seg neppe under en gjennomlytting, heter det.

- Fint tverrsnitt

Kurt Nilsen har gått tilbake til å synge på engelsk på nye "Amazing". Dagbladet er mellomfornøyde. De gir treer på terningen til platen, som de mener er "glatt popcountry". Anmelder Øyvind Rønning skriver:

- Men den musikalske inspirasjonen er altså fortsatt fra Nashville. Dessverre har han landet på den glatte, radiotilpassede formen som countrybyen er kjent (og beryktet) for og ikke den varmere og mer organiske americana-inspirerte stilen som smykket «Inni en god periode» (2013).

Aftenposten er mer positive og mener at "Kurt Nilsen kan fortsatt sine ting". Svein Andersen triller firer og framhever Nilsens flotte stemme.

- I spennet mellom åpningslåten «I’m Hit», en klassisk gladlåt av en countryrocker, og kjærlighetsballaden «Never stopped dreaming» får vi et fint tverrsnitt av artisten Kurt Nilsen, skriver Svein Andersen.