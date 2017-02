Jenny Augusta skal delta i Melodi Grand Prix

NRK melder i dag at Jenny Augusta er blant deltakerne i årets MGP, med låta «I Go Where You Go».

Sømnajenta Jenny Augusta Enge (31) bor for tiden i Oslo, og er ifølge NRK mest kjent for låta «Drit og dra».

Rudberg og Valen

Rune Rudberg og Kristian Valen er blant de andre deltakerne i årets utgave.

NRK skriver følgende om Enge:

"Jenny Augusta begynte scene-karrieren med å opptre med klassiske stykker av blant andre Grieg, Mozart og Harald Sæverud. Med låter som blant andre «Drit og dra» og «All your friends are dead» gjorde Jenny Augusta seg godt bemerket på «Norske talenter» på TV2 høsten 2015. «I go where you go» har hun skrevet selv med hjelp av Inga Þyri Þórðardóttir."

Sandnessjøen-låtskriver

Jenny Augusta er ikke den eneste helgelandsmusikeren som deltar i programmet: Robin Mortensen Lynch fra Sandnessjøen har sammen med Elin Kåven skrevet bidraget "First Step In Faith / Oadjebasvuhtii", som skal framføres av Elin & The Woods. Han er ingen nybegynner: I 2013 skrev han "I feed you my love", som Margareth Berger gikk til den internasjonale finalen med i 2013.