Nå får skolekorpset råd til dypere toner

Tirsdag kveld øvde Brønnøysund skolekorps på korpsets og Kulturskolens april-forestilling «The Commitments».

Fikk leke julenisse

I syvtiden tok korpset pause i spillingen. Sparebank1 Nord-Norge delte nemlig ut en gavesjekk på 30.000 kroner fra bankens gavefond.

– Det er veldig fint å kunne være med på å støtte opp under musikk og kultur for ungdom, det er kult å være julenissen, sier finansrådgivere Karina Syvertsen og Vigdis Karlsen fra banken til BAnett.

Barytonsaksofon

Gavesjekken ble tatt i mot av Lotte Vollen og Lise Alsaker fra korpset.

– Vi har kjøpt en ny barytonsaksofon for pengene. Det er vårt første instrument av den typen. Det viser også hvor dyrt det er for skikkelige instrumenter, men dette er et skikkelig løft for oss, sier Alsaker.

Korpsmedlemmet som spiller barytonsaksofonen var for anledningen ikke til stede.

Får samspille

Hun mener at skolekorpset har mange talenter.

– Vi har flere som spiller for Nordland Janitsjar, som samler de beste i Nordland, sier hun.

Brønnøysund skolekorps rekrutterer fra fire skoler, Salhus, BBU, Nordhus og BVS. April-konserten gir ungdommene gode muligheter til å spille sammen som et ensamble.

– Det er veldig fint at de får denne muligheten, fordi det krever samspill over tid. Dette er det store for oss i år, i tillegg til alt annet vi deltar i, sier Alsaker.