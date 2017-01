Trond-Viggo Solås har produsert Halvdans nye plate

Det er fem år siden Halvdan Sivertsen sist ga ut plate, men 24. februar kommer "Ennu ikke landa".

- Det ble så mye turnering at jeg knapt fikk tid til å skrive, sier Bodøs store sønn om årene som har gått.

Ingen skrivesperre

Siden sist har han turnert flittig med kammerorkesteret MIN-ensemblet, med Nord Norsk Opera- og symfoniorkester NOSO og sammen med sin gode venn Jan Eggum. Det har vært duokonserter og festivaljobber.

Nå har han derimot tatt seg god tid i skrivestua nede ved fjæresteinene mot Vestfjorden i Bodø.

- Sangene bare kom til meg, forteller han i en pressemelding.

- Og jeg har heldigvis ikke møtt den fryktede skrivesperra som jeg har vært plaget med tidligere.

Nå er sangene skrevet, arrangert, produsert og spilt inn, og artisten selv er svært fornøyd. Jeg er fornøyd med både prosessen og resultatet. Jeg hadde lyst til å gjøre det litt annerledes denne gangen, så bandet og jeg ble enige om å droppe alt som heter elektriske gitarer, synther, loops og tracks, og heller samle oss i ring for å spille gitar, mandolin, dobro, trekkspill, kontrabass, litt fele og trøorgel, litt fotstamp og mye perkusjon. Og ikke minst, synge flerstemte harmonier. Slik øvde vi, og atmosfæren i studio ble naturlig nok preget av dette.

Solås-produsert

Dermed ble det et helakustisk album denne gangen, og Halvdan takker bandet og produsentene Børge Fjordheim og Trond-Viggo Solås for at resultatet har blitt så fint.

– Det er kanskje mitt beste album noensinne, sier Halvdan.

I anledning plateslippet skal Halvdan og band ut på norgesturné. Turnélista så langt inkluderer Sandnessjøen, men ikke Brønnøysund:

7. mars Bærum Kulturhus, Sandvika

8. mars Grieghallen, Bergen

9. mars Sandnes Kulturhus, Sandnes

10. mars Oseana, Os

11. mars Fartein Valen, Stavanger

18. mars Olavshallen, Trondheim (utsolgt) + ekstraforestilling

21. mars Drammens Teater, Drammen

22. mars Lillestrøm Kultursenter, Lillestrøm

23. mars Kilden, Kristiansand

24. mars Kulturbadet, Sandnessjøen (utsolgt)

20. april Kulturhuset Finnsnes, Finnsnes

21. april The Edge, Tromsø

22. april Lofoten Kulturhus, Svolvær

26. april Bakkenteigen Kulturhus, Borre

27. april Sarpsborg Scene, Sarpsborg

8. juli Egersund Visefestival, Egersund

3. september Operaen (Den Norske Opera & Ballett), Oslo

9. november Hurtigrutens Hus, Stokmarknes