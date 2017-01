Brønnøy kino bekrefter: Får inn kritikerfavoritt

Brønnøy kino melder denne uken at de har fått bekreftet at de får satt opp to etterspurte filmer: "Manchester by the sea" og "En gatekatt ved navn Bob". Begge vil bli vist fra uke 6.

Årets beste?

"Manchester by the sea" regnes allerede som en stor Oscar-favoritt. VGs anmelder ga filmen en sekser og spurte 5. januar om regissør Kenneth Lonergan allerede har gitt oss årets beste film.

Filmen handler om vaktmesteren Lee (Casey Affleck), en mann som unngår nære relasjoner. Når storebroren hans dør, må Lee reise til hjembyen Manchester-by-the-Sea i Massachusetts. Han konfronteres med en rekke uhyggelige hendelser fra fortiden, samtidig som han må ta vare på sin unge nevø Patrick (Lucas Hedges).

- "Manchester by the Sea" er et praktfullt og lavmælt drama som forsterker inntrykket av Casey Afflecks talent som skuespiller, og Kenneth Lonergans evner som manusforfatter og regissør. Denne flotte filmen er dypt menneskelig, troverdig og sannferdig. Den forteller en historie som elegant observerer sine figurer på godt og vondt. Manchester by the Sea er en liten filmperle som tidvis beveger stort, skriver NRK P3s Filmpolitiet.

Norgespremiére

"En gatekatt ved navn Bob" er basert på en sann historie som har vært en boksuksess. Historien om den rusavhengige uteliggeren som greier å endre livsførselen sin etter å ha møtt en katt har begeistret mange lesere.

I kveld er det norgespremiére på thrilleren "Kings bay" ved Brønnøy kino. Kari Bremnes spiller journalisten som avdekker at det lå russiske planer bak gruveulyukken i 1962 som førte til at Gerhardsen-regjeringen gikk av.