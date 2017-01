Flytter Honningsvågrevyen fra samfunnshuset

17. februar opptrer Honningsvågrevyen i Brønnøysund igjen, og forestillingen var opprinnelig satt opp på samfunnshuset. Men denne uken ble den flyttet til Kred.

- Det stemmer, bekrefter arrangør Roar Møller.

- Kred har nyhetens interesse. I tillegg har de lyd- og lysanlegg der, så vi slipper rigging.

Møller sier at kapasiteten med dette senkes fra drøyt fire hundre på samfunnshuset.

- Skyldes dette salget så langt?

- Nei, jeg synes billettsalget så langt har vært normalt. Det er ikke der det ligger. Vi vil bruke Kred. Jeg driver et lignende sted i Mosjøen og har sansen for det Kred gjør. Av og til er det bedre å selge litt færre billetter og få et bedre opplegg. Dette blir mer intimt, sier Roar Møller.

Han sysler med planer om et Kred-arrangement etter påske også, men vil foreløpig ikke si mer om hva det er.

