Sømna-produsent lager film om krig

Kortfiflmen «Semper Fi» er nå tildelt 180.000 kroner i støtte fra Norsk filminstitutt, som blir del av et totalbudsjett på 773.000 kroner. Produsent for filmen er Stine Blichfeldt, opprinnelig fra Sømna, som er del av produksjonsselskapet Them Girls Film.

Kortfilmen handler om to kamerater, Kristian og Fredrik, som drar til Afghanistan på militæroppdrag, og deltar i tortur av en fange. Kristian presser en motvillig Fredrik til å delta, og fotograferer det. Bildene kommer på avveie, og det blir en kamp om ettermælet for én av vennene.

Ferdig innspilt

– Filmen er ferdig innspilt, og ​med midler fra NFI kan vi nå sette igang med etterarbeidet, opplyser Blichfeldt til BAnett. ​Filmen ble spilt inn på Sørlandet i juni og oktober.

​– Innspillingen ble gjennomført med så og si ingen kompromisser i forhold til ambisjonsnivået, all cast og stab som var ønsket til prosjektet ble med. Regissør Iain og jeg er veldig tilfreds med det materialet vi har fått skutt, og føler at nå er mulighetene mange for det videre arbeidet. Jeg er stor fan av både regissør Iain og manusforfatter Ulrikke, og har jobbet sammen med dem ved flere anledninger. De har en magefølelse for gode og viktige prosjekter som jeg er utrolig glad for å få være en del av, fortsetter hun.

Filmen belyser uforutsigbarheten i krig.

– Hvem får hjem en helt og hvem får hjem et monster - og hva om dette monsteret er en du elsker?

Opprinnelig et teaterstykke

Opprinnelig var Semper Fi et teaterstykke, skrevet av idéhaver og manusforfatter Ulrikke Benestad. Det ble en stor suksess med fullsatte saler i Kilden i Kristiansand. Oppsetningen gikk så videre til å turnere med DKS for videregående skoler i begge Agder fylkene. Deretter ble den tatt opp av Forsvaret hvor de spilte forestilling for 500 soldater i forbindelse med deres etikkseminar, samt veldedighetsforestilling på Kjevik sammen med veteranforbundet NVIO.

Filmen er regissert av skotsk-norske Iain Forbes. Manusforfatter er Ulrikke Benestad, som debuterte med teaterstykket «Semper Fi». I 2016 ble Benestad tildelt Statens Kunstnerstipend som Dramatiker og arbeider nå på sitt neste teaterstykke med ur-premiere på Kilden Teater - og Konserthus.

Fotograf er Alvilde Naterstad - som nylig ble BAFTA-nominert ​for beste britiske kort-animasjon. BAFTA-prisen er den mest prestisjetunge prisen i britisk fjernsyn.