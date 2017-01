Veronica Maggio og hardrock-veteraner til Rootsen

Veronica Maggio og Uriah Heep er klare for hovedscenen under årets festival, som arrangeres 12. - 15. juli.

Klassisk tungrock

Engelske Uriah Heep er et av de store navnene i den tunge 70-tallsrocken. Bandet ble startet i London i 1969 av David Byron, Alex Napier, Paul Newton og gitarist Mick Box, som er den eneste som er igjen fra den opprinnelige besetningen. Senere samme år kom Ken Hensley med på hammondorgel og keyboards.

Uriah Heeps musikk har alltid bestått av hovedingrediensene massiv orgellyd, vokalharmonier og gitarriff. Den er blitt beskrevet som heavy metal, men har også elementer av progrock og blues.

Repertoaret inkluderer hits som "Gypsy", "Easy Livin"”, "July Morning", "Look at yourself" og “Lady in Black”. Sistnevnte har vært på listetoppen i Tyskland ikke mindre enn tre ganger. Den episke "July Morning" er at mange fans sammenlignet med Led Zeppelins "Stairway to Heaven" og Deep Purples "Child in Time".

Dagens besetning består av Mick Box (gitar), Phil Lanzon (keyboards), Bernie Shaw (vokal) Russel Gilbrook (trommer) og Dave Rimmer (bass). Både Lanzon og Shaw har vært med i bandet siden 1986.

Svensk popyndling

Veronica Maggio slo gjennom med albumet "Och Vinnaren är.. " i 2008, og hennes fengende retropop gjorde henne fort populær på begge sider av Kjølen. Senere har gjennombruddssingelen "Måndagsbarn" blitt fulgt opp av hits som ”Jag kommer”, ”Snälla bli min” og ”Hela huset”. I fjor slapp hun albumet "Den förste är alltid gratis".

Fra før er Janove, Raga Rockers og Onkel P klare for årets festival, som har opplevd stor publikumsinteresse. Allerede i november var 1.400 festivalpass av kapasiteten på 2.800 publikummere per kveld solgt.